Rescatan a un venado en el mar de Cozumel

Los venados en Cozumel representan un peligro de desequilibrio ambiental pues no son oriundos de la isla, sin embargo han proliferado a tal grado que se les puede ver en todos los lugares inesperados, ahora se vio a un espécimen nadando a mar abierto.

Por medio de un video en redes sociales se dio a conocer como un venado de cola blanca se encontraba en el mar abierto de Cozumel, cerca de Punta Sur, los navegantes que lo captaron en cámara, también lo ayudaron a volver a tierra firme y para ser entregado a las autoridades correspondientes.

No es la primera vez que se observa a un venado en problemas en Cozumel, de hecho es algo tan común verlos debido a que estos animales no tienen depredador natural en esta isla y la gran mayoría no tiene miedo.

A finales de 2019 un venado se metió a los muelles de cruceros, otro más se le vio paseando en el Malecón de Cozumel. En 2020 los venados ganaron espacios debido a que las personas se quedaron en aislamiento social y se les veía en las carreteras y calles, en 2021 un venado se quedó atrapado en una cerca en un terreno.

Según la UNAM, en 2012 la isla comenzó a tener problemas con sus especies endémicas debido a la construcción, tala e introducción de especies invasoras, una de ellas es el venado cola blanca que si bien es de la región peninsular, no lo es de Cozumel.

Los animales invasores compiten por el alimento disponible en un lugar determinado lo que ocasiona un desequilibrio ecológico, algo similar a lo que ocurre en Holbox en donde el gran número de perros y gatos compiten con los mapaches, lo que ocasiona constantes enfrentamientos que terminan con mapaches heridos y perros y gatos muertos.

