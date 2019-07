Rescatan a adulto mayor perdido en la selva de Puerto Morelos

Un adulto mayor fue rescatado esta mañana al extraviarse en la selva en localidad de Leona Vicario de Puerto Morelos.

La Brigada de Rescate Internacional Cancún salió tras su búsqueda a petición del gobierno de Puerto Morelos, esto después de que el adulto mayor identificado como Gumersindo Espinosa Pesero, se perdiera en la selva desde la mañana del pasado miércoles 10 de julio.

El adulto mayor salió a trabajar en la milpa, sin embargo, desde el miércoles no regresaba a su casa, permaneció perdido en la selva por al menos dos días, por lo que al no tener nuevas noticias del trabajador reportaron los hechos a la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Puerto Morelos, quienes desde el jueves 11 de julio entraron a la selva a buscarlo pero no tuvieron éxito.

Al no encontrarlo solicitaron apoyo a la Brigada de Rescate Internacional Cancún (BRIC), elementos que activaron protocolos internos para iniciar su búsqueda hoy a las 6 de la mañana, con un equipo de 13 rescatistas. Dos horas y media después el adulto mayor fue localizado con vida y aún consciente, pero con deshidratación.

El señor Gumersindo Espinosa recibió atención médica para estabilizarlo e hidratarlo, y posteriormente entregado a sus familiares.