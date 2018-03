Rescatan a 5 sobrevivientes de la avioneta que cayó en Playa del Carmen

Una avioneta cayó en la selva a más de 15 kilómetros al poniente de Calizas Industriales del Carmen

Autoridades del Ayuntamiento de Solidaridad informaron que han sido rescatadas cinco sobrevivientes del accidente acontecido la mañana de este jueves al sur del municipio.

Ya que una avioneta cayó en la selva a más de 15 kilómetros al poniente de Calizas Industriales del Carmen (CALICA).



Al respecto, la Dirección General de Protección Civil reportó que tanto los cuatro tripulantes como el piloto fueron rescatados con vida luego de las labores que se llevaran a cabo en coordinación con los cuerpos de emergencia y seguridad federal, estatal y municipal.



En las labores de rescate participaron seis elementos de apoyo del GRI (Grupo de Reacción Inmediata) y dos elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Bomberos y Cruz Roja, así como la Policía Ministerial.



El piloto Francisco A. R. fue trasladado al hospital para ser atendido por las lesiones, en tanto, los cuatro pasajeros procedentes de Londres, Inglaterra: William C., de 46 años; Anna C., de 48 años; Emily C., de 15 años, y George C., de 14 años, fueron trasladados por la ambulancia del Cuerpo de Bomberos al Hospiten para su valoración médica; no presentaron lesiones graves.



Se reporta que la avioneta tipo Cessna 207 pertenece a la empresa Aero Saab con matrícula XAUHL y se dirigía de Playa del Carmen a Chichen Itzá.

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente pero se presume que se debió a una falla mecánica.