Rescata Carlos Joaquín a Quintana Roo de la quiebra

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, anunció que a nivel nacional la entidad logró colocarse en segundo lugar en generación de recursos propios y también cuarto lugar en autonomía financiera, lo que ha permitido aumentar la recaudación financiera estatal.

En el marco de la inauguración de las oficinas centrales del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Quintana Roo en la ciudad de Chetumal, el mandatario reconoció la labor de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) que encabeza Yohanet Teodula Torres Muñoz.

Al inaugurar las oficinas del SAT en Chetumal, Carlos Joaquín recordó que han transcurrido cerca de tres años de su gobierno y se han desarrollado avances en materia financiera

“Estamos celebrando que tenemos un segundo lugar a nivel nacional en generación de recursos propios y cuarto lugar en autonomía financiera, donde en el amplio marco del federalismo del proceso de descentralización abrimos ya oficinas en los 11 municipios del estado, donde en lo que va del año aumentamos el 10% de recaudación con respecto al 2018”, dijo Carlos Joaquín.

Para el gobernador estar entre los estados del país con mejores niveles en generación de recursos y autonomía financiera es positiva para el estado, porque permitirá ofrecer mayor crecimiento, más inversiones, incremento en las fuentes de trabajo y avanzar para cerrar brechas sociales que separa al estado.

Al inaugurar las oficinas del SAT, el gobernador recordó que han transcurrido cerca de tres años de su gobierno y se han desarrollado avances en materia financiera y trabajando entre instituciones para recuperar a Quintana Roo en un estado de quiebra que se heredó desde la administración estatal anterior que encabezada Roberto Borge Angulo.

El mandatario estatal destacó que se ha trabajado entre instituciones para recuperar a Quintana Roo en un estado de quiebra que se heredó desde la administración estatal anterior.

“Hay que decirlo, hace tres años, el estado estaba prácticamente en quiebra financieramente, apunto de llevarnos a un caos, me llena de orgullo tenga una tasa de recaudación optima dentro de la totalidad del sistema financiero, esto tiene que ver con el profesionalismo, pero también con el compromiso, esto tiene que ver con la idea del gobierno del estado y sus dependencias hacen bien su tarea para beneficio de todos”, sostuvo el gobernador.

El gobernador reconoció que pagar impuestos a veces no es grato o complicado para los ciudadano; sin embargo, aseveró que es más doloroso para la población quintanarroense observar que las aplicaciones de los recursos no sean empleados para obra pública y proyectos de bienestar social, sino que el dinero sea aprovechado por funcionarios públicos corruptos que se apropian de los recursos.

“Sé que nos es agradable pagar impuestos, pero mucho menos grato es si esos impuestos van a un sitio distinto que no es obra pública, la obra en bien de los ciudadanos, los programas en bien de lo social, sino a los bolsillos de algunos funcionarios”, aseveró el mandatario estatal.

Agregó que con la apertura del SAT en Chetumal, permitirá una mejor fiscalización de dinero para que los mismos recursos sean aplicados en obra pública y no volverse a repetir la práctica de sexenios pasados de saqueo a las arcas del estado.

Busca Sefiplan incrementar padrón de contribuyentes

Con la apertura de la nueva oficina del SAT en la ciudad de Chetumal, la titular de la Sefiplan, Yohanet Teodula Torres Muñoz, sostuvo que buscarán incrementar el padrón de contribuyentes en un 30% e incrementar la recaudación en el estado, para lograrlo se abrió la Dirección de Atención al Contribuyente.

Para el gobernador, estar entre los estados del país con mejores niveles en generación de recursos y autonomía financiera es positivo para el estado.

“Nosotros pretendemos llegar a un incremento del 30% en este primer arranque, será una labor muy fuerte y tratamos de invitar a que todos los contribuyentes que están de manera informal, lo hagan formalmente, vamos a tratar de impulsar una cultura contributiva sin que afecte o se cree una persecución fiscal a los contribuyentes”, dijo Torres Muñoz.

En Quintana Roo hay un total de 120 mil contribuyentes, y desde abril a junio de este año el padrón ya creció 6%, confirmó la titular de la Sefiplan. La funcionaria agregó que a través de la Dirección de Atención al Contribuyente será el mecanismo que permitirá alcanzar la meta de crecer el padrón y lograr que más población ingrese a la formalidad.

Las oficinas del SAT funcionan desde abril de este año; sin embargo, se hizo la inauguración oficial con el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, este jueves 4 de julio. Las funciones del SAT son coordinar los recursos el gobierno de Quintana Roo en una sola unidad para conseguir mejores niveles de transparencia, aumentar el padrón de contribuyentes y la recaudación.

Desde los primeros días de gobierno, el Poder Ejecutivo desarrolló estrategias para solventar los problemas financieros que vivía Quintana Roo, una de las primeras acciones fue la restructuración de la deuda pública que se aprobó en 2016 a través de la XV Legislatura.

De acuerdo con la Sefiplan, la deuda pública del estado asciende a 20 mil millones 307 mil 698 pesos, y hasta el corte del 31 de marzo de 2019, la deuda actualmente es de 19 mil millones 562 mil 402, es decir, se ha pagado 745 millones 296 mil pesos.

NUMERALIAS

10% creció la recaudación en Quintana Roo con respecto al 2018.

120 mil contribuyentes en Quintana Roo.

6% creció el padrón de contribuyentes tan sólo de abril a junio de 2019

30% busca la Sefiplan incrementar el padrón de contribuyentes