Repudian a Laura Beristain por aumentos al predial.

Este día en Sesión de Cabildo se aprobó un incremento del 6, 10 y 12% al impuesto predial en una nueva medida que provocó el rechazó inmediato del regidor de oposición Carlos Enrique Guerra Sánchez, sexto regidor y presidente de la Comisión Edilicia de Obras y Servicios Públicos, y la condena unánime por parte de los empresarios adscritos al CCERM.

“No por el hecho de que se aumenten las tablas significa que habrá buena recaudación, esto va a ser contraproducente. Yo tengo la información que de enero de este año al 30 de septiembre van como 458 millones de pesos recudados, vamos a ver como nos va en 2020 con esa tabla si ni siquiera recaudamos los 458, eso va a ser una señal de que el 2021 va a ser peor”, dijo el regidor.

Al respecto el presidente del CCERM, Lenin Amaro rechazó profundamente la decisión y aprobación del aumento a las Tablas de Valores Unitarias de Suelo y Construcción lo que significará un duro golpe a la economía de los solidarenses y del sector empresarial que siempre se han caracterizado por cumplir con sus obligaciones tributarias.

En ese sentido el presidente del CCERM recordó que el sector empresarial de la Riviera Maya y de Solidaridad ha vivido un par de años difíciles, pero sobre todo este 2019 dijo “ha sido muy complicado para todos los sectores empresariales, hemos trabajando fuerte para mantener nuestra planta laboral, pues ha bajado nuestra ocupación hotelera debido a las diversas problemáticas que vive este polo turístico”.

Los acuerdos

Según el regidor Carlos Guerra, la decisión de aumentar el predial fue en un restaurante en donde Laura Beristain citó a los regidores y en el afán de que aprobaran su entonces propuesta los invitó a comer.

“Allá ellos, yo no me voy a aventar ese muerto al loma para que luego -yo no sé si la ciudadanía va a felicitarnos- puedo decirles que la ciudadanía no van a estar contentos”, señaló.