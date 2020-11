Repudia Iglesia feminicidios

El Obispo de Cancún, Pedro Pablo Elizondo, lanzó un llamado al gobierno a usaro todos sus recursos contra el crimen, y a la sociedad a unirse para erradicar y no caer en conductas que deriven en delitos como el narco

La Iglesia Católica siente un repudio y rechazo a la violencia feminicida que viven Cancún y Quintana Roo, y al mismo tiempo un sentimiento profundo de tristeza ante las muertes de las mujeres y de los demás crímenes que ocurren en la entidad, afirmó Monseñor Pedro Pablo Elizondo.

“Hay un rechazo y una tristeza y repudio de todos los feminicidios, de cualquier muerte, nosotros no somos de la cultura de la muerte, sino de la cultura de la vida, y estamos a favor d eso que sea la vida en todos los momentos, desde su concepción hasta su muerte natural”, expresó en entrevista exclusiva el Obispo de la Diócesis Cancún-Chetumal.

Monseñor Pedro Pablo Elizondo aseguró que la violencia no se puede combatir con más violencia, y asegurço que los medios no deben recurrir a amarillismo informativo

Es necesario, aseguró, atender el origen de esa violencia que lleva al asesinato de mujeres, y exigió que las autoridades a aplicar todos los recursos con los que cuenta para atacar esa violencia.

“Está claro en el Evangelio, en la Biblia, repetidas veces y contundentemente hay un mandamiento que es el quinto mandamiento que dice ‘No matarás’, y nadie tiene derecho a matar a nadie, ni ofenderlo, ni a agredirlo”, enfatizó.

Cuestiona manifestaciones violentas

Monseñor Elizondo consideró que si bien las movilizaciones de las mujeres son legítimas, pierde su sentido cuando esa violencia se combate generando más violencia.

“No es con la violencia con lo que se resuelve la violencia, sino con el diálogo, con la escucha, con el reclamo dentro de la paz, de la seguridad, del respeto, de las buenas formas; porque si comenzamos a ser violentas en las palabras, en las actitudes, en los gestos, en las manifestaciones, como que es medio absurdo”, puntualizó.

Pedro Pablo Elizondo advirtió que es ilógico que se protesta contra la violencia cometiendo más violencia

Sobre los recientes casos registrados de feminicidios, el Obispo de Cancún señaló que es necesario ver el origen de cada asunto, sobre todo, porque hay factores externos que inciden en esa violencia, cuyo origen está en el hogar y las familias.

“Yo sí creo que la violencia verbal, psicológica, que se engendra en las familias, cuando hay una violencia familiar muy intensa, es como una onda que se va expandiendo, y ahora, con eso de la pandemia se ha agudizado mucho.

“Cuando no está bien la familia, los hijos, el matrimonio, pues va engendrando situaciones de mucha tensión, de mucha agresividad, de mucho ofenderse y maltratarse, hasta llegar al divorcio y hasta el rompimiento entre padres e hijos”, explicó el prelado.

Ayuda divina

Señaló que desde la Iglesia, esa fe en Dios y en la Virgen de Guadalupe, los llevan a pedir su intercesión para que ayuden a encontrar la salida a esa violencia, no solo feminicida, sino de todo tipo.

El Obispo de Cancún aseguró que es momento de unirse y trabajar juntos, para devolver la paz a Cancún y todo Quintana Roo

“Yo sí creo en Dios y en la Virgen Santísima de Guadalupe que nos han salvado de otras peores; entonces, a pedirle a Dios, eso me toca a mí, nos toca a nosotros pedirle a Dios, pedirle a la Virgen que nos ayuden a encontrar la salida a la paz; y sumarse todos unidos, porque eso sí, como lo dijo el Papa.

“En esta pandemia nos hemos dado cuenta que todos vamos en el mismo barco, que estamos unidos, que somos necesarios, que somos imprescindibles, y que tenemos que ser solidarios para surcar las aguas turbulentas y llegar a buen puerto, y juntos podemos remar a una dirección muy eficazmente”, afirmó.

Atacar a la delincuencia

Pedro Pablo Elizondo destacado que hay otro factor que ha salido a la luz, que son los vínculos del crimen organizado, en especial el narcotráfico, en estos hechos de violencia hacia las mujeres, quienes en ocasiones se ven envueltas en ese ambiente.

“Hay ahí otra área oscura de la sociedad, muy oscura y muy poderosa que nos provoca tantos problemas; esa área de la delincuencia organizada tiene que ser atacada, resuelta, controlada por el gobierno, para que no nos gobiernen ellos y no nos produzcan tantos daños a la sociedad”, reclamó.

La tecnología, expresó Monseñor Elizondo, debe ser usada para combatir a la delincuencia, y es un llamado urgente

Monseñor Elizondo advirtió que con la violencia en las calles, pareciera que ya es normal vivir en medio del crimen, por lo que las autoridades deben actuar con firmeza para atacar al crimen organizado, con una “intervención firme, decidida e inteligente”.

Por ello, exigió que las autoridades de los tres niveles de gobierno echen mano de todos los recursos que tienen, económicos, tecnológicos y de inteligencia, para combatir al crimen y por supuesto, a los feminicidios.

“¿Que no puede haber alguien que realmente tenga, iba a decir lo pantalones, por no decir otra cosa, que pueda poner orden en esta lacra y en este cáncer de la sociedad mexicana? Pues qué pena que no haya alguien que los tenga.

El Prelado cuestionó la falta de capacidad de las policías para controlar una manifestación, y señaló que en Chile hay buen ejemplo de cómo hacerlo

“No creo que tenga rebasado o que tenga que ser rebasado, o que tenga que tenerse como una situación de hecho, definitiva, de dominio de control del narco sobre el gobierno, porque el gobierno tiene muchísimos recursos de las leyes, de la inteligencia, armamamento, tecnología, los impuestos, ¿para qué usan nuestros impuestos?”, cuestionó.

Puso como ejemplo el caso de Chile, que creó a los Carabineros, que son un grupo cuya mística y probidad los hace incorruptibles, pues cuidan su prestigio, y han logrado combatir al crimen organizado.

Aseveró que los tres niveles de gobierno deben seguir el ejemplo de otros países, que sí han podido contra el crimen, y que apliquen esos recursos a la seguridad para la población.

“Mi mensaje es que enfoquen todas las baterías para que se logre mantener la paz y la seguridad, y más en este destino, que no se puede permitir el lujo de que se espanten los turistas, porque vivimos de eso”, aseveró.

Informar con responsabilidad

El Obispo de Cancún-Chetumal también llamó a la responsabilidad a los medios de comunicación, que dejen de lado el amarillismo, y que desde su trinchera, puedan contribuir a denunciar el origen del crimen, para que pueda ser combatido.

“Los medios también le echan todavía más leña al fuego y hacen el amarillismo, y venden el periódico y sacan la pistola que apenas funciona, y hacen un tremendo escándalo, y nada más están viendo que destrozo, que cosa llamativa, espectacular, para mandarlo a redes.

"Yo creo que tampoco ayuda eso, hay que ser muy veraces era la información y claro, si pueden investigar de donde viene, pues también, declararlo, manifestarlo sin miedo a que les pueda pasar algo, como ya hemos visto que les puede pasar”, conminó.

