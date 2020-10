Empresarios reprueban trabajos en parque Fundadores de Playa del Carmen.

Representantes hoteleros, comerciantes y líderes de la comunidad constataron el retraso y la imperdonable negligencia por parte de Laura Beristain que continúa las obras de remodelación de la Quinta Avenida y del Parque Fundadores a un ritmo tan lento, que exaspera, coincidieron en señalar.

Al respecto, Stefania Cappelletti, presidenta de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen, expresó que: “esta situación es insostenible. Las obras de la Quinta Avenida deben estar, sí o sí, antes de la segunda quincena de diciembre; porque de otra manera, todos nos iremos a la quiebra. Nosotros solicitamos al gobierno de Solidaridad que aumente el número de trabajadores y las horas de trabajo para concluir la obra antes de esta fecha.

Por otro lado, Beatriz Urtuzuástegui, quien se auto denomina como ex empresaria de la Quinta Avenida, ya que su negocio lamentablemente quebró, comentó: “en pleno confinamiento por la Pandemia, sin avisar a nadie y en un claro abuso de autoridad, reventaron la Quinta Avenida y hoy, casi cinco meses después, no vemos para cuándo van a terminar unas obras de remodelación que no eran necesarias y nadie las pidió”.

Afirmaron que seguirán presionando a las autoridades para que aceleren el proceso de construcción ya que la afectación económica es insostenible, y que seguirá siendo vigilante para que las obras sean realizadas con la calidad necesaria para que garantice su durabilidad y permanencia.

Así también participaron Laura Patiño presidente de MOCE Yax Cuxtal, Raymundo Tineo Cronista de la Ciudad y Miguel Gallardo artista local entre otros.

Diciembre será clave en recuperación

En otro orden de ideas y debido al impacto de los fenómenos meteorológicos que pegaron en el municipio, comerciantes del centro de la ciudad, señalan que el turismo local podría ser la llave para que su economía se recupere en los próximos días.

La Verdad Noticias. Sobre el tema, el representante de los comerciantes del centro, Álvaro Solís Haje, destacó que desde el inicio de la pandemia la recuperación económica ha sido gradual donde empezaron con el 30 y 40 por ciento, y para octubre planeaban mantenerse a un 50, sin embargo la entrada de la tormenta Gamma, y el huracán Delta sus números bajaron.

En ese sentido reiteró que tienen una proyección de llegar al 70 por ciento para fin de año y poder ofrecer más empleos para la temporada navideña.

