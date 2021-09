Reprocha CMIC no recibir obra pública durante pandemia

El líder estatal de los constructores, Diego Cortez Arzola, aseguró que no ha existido reciprocidad por parte de las autoridades con los empresarios locales, ya que no les han adjudicado obra pública durante la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con el líder de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) capítulo Quintana Roo, durante meses los afiliados a esta organización han “aguantado” las difíciles condiciones económicas generadas por la pandemia.

Sin embargo, lamentó que no exista reciprocidad entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno, porque los propietarios de constructoras locales no han recibido proyectos de obra pública.

Diego Cortez recordó que los constructores en la zona sur firmaron un pacto de solidaridad al inicio de la pandemia por el COVID-19 pero, insistió, no ven reciprocidad de las autoridades.

Comprometieron ayuda

Siempre ayudamos y participamos en todos los llamados del Gobierno, el año pasado firmamos el pacto por la economía familiar donde se pretendía conservar el empleo, para no generar éxodo de trabajadores de sus fuentes laborales.

El líder de la CMIC señaló que las autoridades han dicho que “no esta en sus manos” y los empresarios locales sufren las consecuencias.

El dirigente empresarial explicó que durante meses han aguantado las condiciones de dificultad para sus agremiados que aguantaron pese a la pandemia y sus efectos, pero ahora no ven beneficio del esfuerzo.

Este problema viene aparejado para todos por igual es decir todas las empresas constructoras del sur del estado mantienen números rojos o difíciles de superar y esto derivado de la falta de obra publica.

Puntualizó que los ayuntamientos no ejecutaron obras, el Estado no pudo iniciar proyectos en este mes de septiembre, mientras que el Tren Maya, proyecto emblemático del Gobierno Federal, no beneficia a las constructoras de Quintana Roo.