¡Reprobable! Cancunenses siguen generando tiraderos de basura clandestinos en la ciudad

El llamado de las autoridades para no generar tiraderos de basura clandestinos en el municipio de Benito Juárez parece no tener eco en algunos ciudadanos, lo cuales continúan dejando sus bolsas con desechos en lugares prohibidos, generando focos de infección.

En esta ocasión es en el fraccionamiento Paraíso Maya, en la Supermanzana 107, manzana 32, sobre avenida Sol donde se presenta esta clase de problema; y es que son los mismos ciudadanos quienes empeoran la situación, según el reporte de algunos habitantes del lugar, quienes aseguran que los tiraderos clandestinos van en aumento en el lugar.

"Es muy desagradable ver cómo la gente deja su basura en las banquetas y por todos lados, se va acumulando ahí y de verdad el olor es insoportable cuando pasas por ahí o si es cerca de tu domicilio", aseguró uno de los afectados.

Por otro lado, explican que con las condiciones climáticas la problemática se agudiza, pues por las noches hay lluvias y durante el día las temperaturas son altas, por lo que el proceso de putrefacción se vuelve más rápido y genera gusanos.

Así también, los vecinos han advertido sobre la presencia de fauna nociva en la zona debido a la basura acumulada, además de que temen que esto se convierta en un problema de salud, pues las condiciones poco higiénicas en el sitio podrían provocar complicaciones a los cercanos.

"Cuando vienen los de SIRESOL el problema disminuye un poco pero luego la gente vuelve a tirar basura y es la misma historia, no sabemos si son de aquí o de otras partes, pero ya no sabemos cómo hacer para evitar esto porque no queremos que nuestras familias se enfermen y que aumenten las ratas y las cucarachas. Los perros son otro problema porque al ver la basura ahí pues ellos buscan comida y la esparcen", agregó el testimonio.