Representantes de Wheel the World visitarán la Riviera Maya



El Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), dio a conocer que con el objetivo de avanzar en el tema de un turismo incluyente en todos los sentidos, la Riviera Maya recibirá la visita del cofundador de Wheel the World, Álvaro Silberstein quien junto con su equipo probarán y vivirán las experiencias turísticas ofrecidas a los viajeros, para que de primera puedan enseñar acerca de las necesidades y requerimientos propios de la discapacidad para luego certificar el lugar.



Wheel the World es la plataforma web de turismo que permite a las personas con discapacidad encontrar los servicios con accesibilidad universal en diversos destinos alrededor del mundo.



El CPTQ detalló que los representantes de este sitio en la red, al visitar un punto turístico con prestigio mundial como la Riviera Maya identifican y habilitan diferentes actividades para personas con discapacidad, además de hacer un amplio levantamiento de información de accesibilidad a hoteles, transportes, así como tours de la zona.



Históricamente viajar con una persona con discapacidad era una tarea difícil de lograr, ya que la accesibilidad a nivel transporte, alojamientos y tours, no existía como opción o era muy difícil de encontrar este tipo de servicios adaptados para este mercado turístico.



La Riviera Maya recibe en promedio al año más de 11 millones de turistas que provienen de todas partes del mundo, y cuenta con más de 120 puntos turísticos en sus alrededores; sin embargo, las personas con discapacidad se ven afectadas al ignorar cuáles son los alojamientos adaptados a sus necesidades o las actividades diseñadas dentro de sus necesidades de accesibilidad.

Para resolver esta problemática, un grupo de trabajo perteneciente a Wheel the World, estará en la zona hasta el 10 de septiembre realizando un levantamiento de información de accesibilidad de hoteles, transportes y tours de la zona además de abrir experiencias y actividades para ellos.