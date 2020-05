Representante de monitoreo ciudadano desmienten llegada masiva de sargazo a Quintana Roo

A través de un video difundido en redes, el coordinador del Observatorio Ciudadano del Sargazo, Ehecatl Mendoza Galicia, desmintió la información que medios nacionales y locales están manipulando donde afirman que el sargazo en estos momentos en el Estado es preocupante, con el fin de crear pánico en esta reapertura de la economía en Quintana Roo.

Ehecatl Mendoza, explicó que medios como Reforma, El Norte, Heraldo Radio y Luces del Siglo, manejan una información falsa, además de manipular la entrevista que les dio, cambiando palabras y anexando otras, en el que ellos estaban afirmando que el sargazo en estos momentos en Quintana Roo era masivo.

“Me contactó el equipo de sergio sarmiento para pedirme una entrevista en calidad de coordinador de este movimiento, que es el Observatorio Ciudadano del Sargazo; les expliqué bien cual es la situación, sin embargo lo que me sorprendió fue que minutos de terminar la entrevista ya tenían la nota en el Heraldo de México”, dijo en el video.

Continuó diciendo que la nota en todos los sentidos fue manipulada, pues las costas de Quintana Roo están con muy poca cantidad de sargazo, muy por debajo a comparación del año pasado, siendo el 2020, hasta el momento, el mejor año en este tema, pues por el clima y el inicio de la temporada de huracanes, esperan muy poco arribo de esta alga.

“Se me hace muy audaz, porque aquí mismo tienen ellos la entrevista de 4 minutos que me hicieron, pero de todas maneras están poniendo en estos entrecomillados información que no es precisamente que yo comuniqué”, puntualizó el El coordinador del Observatorio Ciudadano del Sargazo, Ehecatl Mendoza Galicia.

Recalcó que sarazo en Quintana Roo en estos momento si hay, pero es muy poco, no como para alarmarse, concluyó diciendo que la información oficial lo pueden encontrar en https://www.viajefest.com/sargazo-en-quintana-roo/, donde día con día muestran cómo está el arribo del sargazo en Quintana Roo.