Reportan supuesto baleado en Cancún y autoridades no lo encuentran

Un hombre fue presuntamente atacado a balazos la mañana de este día en la Región 248 de Cancún, familiares de la víctima pidieron la intervención de las autoridades correspondientes, sin embargo lo uniformados al llegar no dieron con la persona, pasó alrededor de una hora y no dieron con la víctima.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió alrededor de las 7:30 horas, cuando al número de emergencias 911 alertaron a las autoridades que en la Región 248, manzana 22, estaba una persona lesionada por arma de fuego, motivo por el cual solicitaron una ambulancia.

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo acudieron al sitio, al llegar no encontraron a nadie, por lo que implementaron un operativo y recorrieron las manzanas 23, 24, 25, así como las cerradas de los alcatraces, pero aún con el operativo no dieron con el paradero del herido.

Ante esto, uno de los familiares de la víctima acudió al lugar para verificar que en realidad no estaba el agraviado y efectivamente no estaba, en ese momento el familiar comenzó a llamar a toda su familia para ver quien tuvo contacto por últimas vez con el baleado e incluso se supo que acudió a los diferentes hospitales de Cancún para ver si no lo llevaron a uno, pero hasta el momento no se encontró al hombre.

La familia teme que haya sido secuestrado después de ser atacado a balazos, sin embargo esperan que no sea así, sino que escapó del lugar para evitar ser ejecutado; hasta el momento las investigaciones continúan por parte de las autoridades competentes para tratar de aclarar este hecho.

Hay que destacar que en lo que va del año, más de 310 personas ha sido ejecutadas, mientras en lo que va del mes ya son más de 20, esto a un conteo por parte de LA VERDAD, datos no oficiales.