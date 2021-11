Hace unos días en este mismo medio de comunicación informamos sobre la denuncia de vecinos de la Supermanzana 100 de Cancún por un basurero clandestino, el cual ya estaba siendo utilizado de manera frecuente; pues este día llegó otra denuncia por el mismo motivo, pero ahora en la Sm 228.

Este basurero se ubica cerca del kínder Baxal Paal, sobre la calle 84 con esquina 87, justo allí, personas que viven y que incluso no residen en la zona, llegan para tirar sus residuos, sin importar saber que esa zona es un área verde, donde no está permitido tirar desechos, por ello los inconformes solicitan ayuda de la autoridad.

“Creo que no somos lo únicos con este problema, pero pedimos y exigimos a las autoridades que volteen y vengan a retirar estos desechos, que algunos ya se aprovecharon y para evitar mala imagen en sus hogares tiran su basura en esa zona verde, no puede ser, necesitamos ayuda del gobierno”, dijo Claudia, vecina de la zona.

Hasta llantas hay en el basurero clandestino

Reportan otro basurero clandestino en Cancún; ahora en la Sm 228

Otro sujeto, de nombre, Carlos, vecino también, relató que no es la primera vez que hacen este reporte, ya que parece que es costumbre de los “cochinos” tirar sus desperdicios en ese lugar y mencionó que, incluso albañiles y hombres que no viven allí, tiran escombro y hasta llantas, que hasta ahora no han sido retiradas.

“Para eso pago mis impuestos y todo lo que el gobierno nos quita, no solo pedimos que retiren esta basura del sitio, sino que pongan letreros de no tirar basura y en caso de hacerlo recibir una multa, además deberían de mandar supervisores o inspectores para vigilar la zona y que no se genere esta montaña de basura”, indicó Carlos.

Por último, solo queda esperar que alguna autoridad vaya al sitio y retire todo lo que haya en esa zona, a simple vista se logró observar, cubetas, bolsas transparentes, botellas de vidrio y plástico, ramas, unicel, madera y hasta alguna bolsas negras; aunque no genera mal olor, es un foco de infección, por la acumulación de agua.

