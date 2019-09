Reportan habitantes del fraccionamiento Villa Mariano avenida en malas condiciones

Habitantes del fraccionamiento Villa Mariano denunciaron que la avenida 145, de la Supermanzana 317, ubicada a espaldas de sus viviendas se encuentra en pésimas condiciones y en muchas ocasiones debido a la falta de pavimento, los vehículos que circulan por ella generan mucho polvo afectando a los vecinos del lugar.

Urgieron que las autoridades municipales atiendan su reporte ciudadano antes registrar lluvias fuertes, esto debido a los encharcamientos generados por el agua y principalmente para evitar accidentes de tránsito ante los resbaloso de la avenida para las llantas de automotores.

Fue a través de Facebook como los ciudadanos afectados de nueva cuenta pidieron la intervención del ayuntamiento en este problema.

De acuerdo a daros revelados por los inconformes en su reporte alrededor de 100 metros los que se encuentran en malas condiciones, las cuales también generan mucho polvo afectando a los habitantes de Paraíso.

“Necesitamos que esta avenida sea atendida por las autoridades del ayuntamiento para acabar con las problemáticas que genera durante el día, sobre todo por el polvo que levantan los autos”, refiere una reacción a la publicación, mientras que otras opiniones destacan la necesidad de llevar la queja directamente al municipio,

“Me parece mejor idea que acudan directamente con las autoridades municipales para plantearles el problema y no únicamente en redes sociales”, expresó un usuario. Cabe destacar de acuerdo algunos comentarios de automovilistas que circulan durante el día por este lugar, en más de una ocasión han sufrido daño en sus neumáticos, de ahí el la petición conjunta de reparación lo más pronto posible.

“En mi caso particular en una ocasión se me poncho una llanta en este lugar debido a unos clavos que alguien dejo ahí, pero debido a las condiciones del sitio no se pueden observar”, se puede leer en una de las quejas.