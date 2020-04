Reportan desabasto de cervezas en Cancún por contingencia

Reportan desabasto de cervezas en Cancùn por contingencia

Luego de que el Gobierno de Quintana Roo, a través del gobernador Carlos Joaquín, anunció horarios para venta de alcohol, por la contingencia, muchas empresas decidieron ya no surtir este producto a los establecimientos que se dedican a esto, por ello algunas tiendas de Cancún ya comenzaron a reportar desabasto de cerveza.

A través de las redes sociales, usuarios comenzaron a difundir varias fotos, en el que se muestran los famosos cerve-fríos vacíos y algunos cerrados, pues al no ver producto de alcohol, las ventas bajan y mejor deciden cerrar; las pocas que aún sigue vendiendo estos productos manejan un stock de venta por persona, para evitar desabasto.

Reportan desabasto de cervezas en Cancùn por contingencia

Sin embargo hay locales que a pesar de pedir a sus proveedores cervezas, estos les dicen que ya no están repartiendo hasta nuevo aviso, pues por la contingencia, el gobierno les prohibió surtir las tiendas dedicadas a la venta de alcohol, esto para evitar aglomeraciones y contagio del coronavirus o COVID-19.

“No puede ser, ahora si ya es el fin, por mi casa la señora me dijo que no tienen cerveza y tendrán hasta nuevo aviso, es decir hasta junio, sin cerveza no hay fiesta, como pasaré mi cuarentena si no tengo cerveza, ahora si hay desabasto de este producto”, comentó un joven en la caja de comentarios de las fotos publicadas.

Más notas de Quintana Roo aquí

Reportan desabasto de cervezas en Cancùn por contingencia

Cuando se pensó que no iba a ver desabasto de cerveza, hoy es otra realidad, pues los “borrachos” que tienen como adicción este producto, son los que sufrirán más, ya que al ser adicto, buscarás la manera de sustituir una cosa por otra, por ello la autoridad recomienda platicar o pedir ayuda de un especialista para no entrar en desesperación o depresión.

Te puede interesar: Cerrarán 200 negocios por desabasto de cerveza por COVID-19 en Chetumal

Así como estas tiendas han limitado y reportado desabasto de cervezas, en los supermercados limitan la venta de sus artículos de limpieza y de la canasta básica, esto con el fin de evitar el desabasto y para que ninguna familias se quede sin los productos necesariios de primera necesidad.