Reportan delicada de salud a la ex edil Magaly Achach

La ex alcaldesa de Cancún, Sonia Magaly Achach Solís de Ayuso se encuentra delicada de salud. La noche del domingo 19 de diciembre presentó problemas que ameritaron, ingresarla a un hospital de Cancún a la espera de su restablecimiento, aunque hasta la noche de éste lunes el pronóstico médico era reservado.

A través de las redes sociales, sus familiares solicitaron la solidaridad de los cancunenses por el difícil momento en el que se encuentra la profesora Magaly Achach…”Amigos y familiares les suplico muchísima oración para la salud de mi mamá Sonia Magaly Achach Solis por favor”, posteo Sonia Ayuso, una de las hijas de la ex edil.

La edil, Magaly Achach deja en claro en todo momento que la política es un arte...

Empresarios, políticos, amigos de la ex alcaldesa y cientos de ciudadanos del municipio Benito Juárez y varios municipios del Estado se solidarizaron con la familia Ayuso Achach y elevaron plegarias para el pronto restablecimiento de la también dirigente del Frente Único de Colonos (FUC).

Entre otros, Rubí Peniche de Alor esposa del desaparecido edil, Francisco Alor Quesada; el ex líder de los taxistas Manuel Pérez Mendoza; el empresario y aspirante a edil, Eloy Peniche Ruíz; el ex Contralor, Alonso de Jesús Alonzo Rodríguez; el diseñador de moda David Salomón; las ex diputadas, Leslie Hendricks Rubio y Marisol Ávila Lagos; el fundador de Cancún, Juan Carrillo Padilla; Rodolfo Vallín Lugo y el ex alcalde, Juan Ignacio García Zalvidea.

Líder del FRente Unico de Colonos, Magaly Achach creo un grupo fuerte para ayudar a los demás

La ex alcaldesa de Cancún, Magaly Achach Ayuso se encontraba en su domicilio en proceso de recuperación, luego de haber sufrido un problema neurológico, que requirió fuera intervenida quirúrgicamente por especialistas en la ciudad de Mérida, Yucatán. A consecuencia de los daños neurológicos presenta problemas de habla, los cuales recupera con terapia en su casa.

Hasta pasadas las 21:00 horas de éste lunes, la ex edil era reportada por los médicos en estado de salud reservado, pero muy delicada por lo que se recomendó a sus familiares mantenerse al pendiente de la evolución de la paciente.