Reportan cancunenses falta de alumbrado público

Los casos de falta de alumbrado público en Cancún se han multiplicado, pues nuevamente ciudadanos manifestaron su molestia, ahora a través de redes sociales, donde colgaron una publicación en la que señalan que las calles se encuentran en completa oscuridad.

En el post, los residentes de la Súpermanzana 239 especifican que desde hace más de una semana no cuentan con servicio de luminarias, por lo que es preocupante la seguridad en la zona y muestran una foto donde puede observarse que la única fuente de luz son algunos focos de las viviendas que se encuentran en la manzana 38, específicamente en el lote 27.

Otro dato que agregan es que, muy cerca de donde se registra este hecho, se encuentra la escuela primaria “Diego Rivera”, por lo que es común la presencia de niños en el lugar.

“En la súper manzana 239, manzana 38, lote 27, cerca de la escuela primaria “Diego Rivera”, no hay luz desde hace más de una semana, ya se avisó en repetidas ocasiones a los responsables pero no hemos tenido respuesta. Como se ve en la foto cuando se hace de noche ya da miedo caminar por ahí pero no queda de otra”, explica el texto subido en Facebook.

Es de suma importancia señalar que La Verdad ha expuesto casos similares como el del parque ubicado cerca del mercado 23, en donde, por lo menos los últimos tres días no se han encendido las luces por la noche, generando descontento entre los usuarios y vecinos de la Súpermanzana con el mismo número.

El alumbrado público es uno de los servicios más requeridos en el municipio de Benito Juárez, razón por la que los cancunenses ponen especial atención al tema y alzan la voz si este presenta fallas en el perímetro en el que habitan.