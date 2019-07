Reporta Fiscalía 62 víctimas de abusos sexuales

En Quintana Roo se han registrado 62 detenciones por el delito de abuso sexual, de los cuales 51.6% corresponden a Solidaridad, lo que lo convierte en el municipio con más detenciones contra presuntos agresores sexuales.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género comenzó a operar oficialmente sus trabajos en junio de 2017 y desde ese año hasta mayo de 2019 se han reportado 62 casos en el estado, todos los detenidos corresponden al género masculino y no se ha procedido contra ninguna mujer por este tipo de delito, ya que son ellas con más frecuencia las víctimas.

Reporte de la Fiscalía General del Estado, sobre las detenciones por abuso sexual de junio de 2017 a mayo de 2019.

Del total de detenidos en los dos últimos años y cinco meses desde la creación de la Fiscalía Especializada se han aprehendido 18 hombres por abuso sexual en 2017; 24 masculinos en 2018 y en lo que va de 2019 ya son 20 los agresores detenidos.

Sin embargo, de los 62 detenidos por el delito de abuso sexual en Quintana Roo, 32 corresponden al municipio de Solidaridad, 15 en Benito Juárez, 6 detenido en Othón P. Blanco, en Cozumel son 5 detenidos, en el municipio de Tulum son 3, en Felipe Carrillo Puerto sólo un hombre detenido, mientras que en Isla Mujeres y José María Morelos no hay detenidos.

Trabajo coordinado en captura de agresores sexuales

Para la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, Guadalupe Reyes Pinzón, el incremento de detenidos en Playa del Carmen responde a un trabajo coordinado con Seguridad Pública del Ayuntamiento de Solidaridad y la Fiscalía para la Mujer, que ha facilitado la puesta a disposición ante las autoridades, de los presuntos agresores.

De acuerdo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, Solidaridad y Benito Juárez presentan los mayores casos de delitos sexuales.

Explicó al Diario La Verdad, que recientemente se realizó una reforma en la Constitución Política de México, el pasado 12 de abril de este año, que modificó el artículo 19, lo cual permite la detención preventiva oficiosa a presuntos detenidos por abuso sexual y otros delitos. Este cambio en la ley permite avanzar en los casos de abuso contra menores de edad, ya que anteriormente eran detenidos presuntos responsables de delito y eran enviadas al Torito para solo pasar como una sanción administrativa.

“Afortunadamente estamos trabajando de la mano las dos instancias tanto Seguridad Pública como la Fiscalía, esto me ha ayudado a que todas las violencias familiares sean puestas a disposición y ya no quede como una simple falta administrativa, antes se los llevaban al Torito y nada más y en materia de abuso sexual obviamente los niños, niñas y adolescentes son prioridad para la Fiscalía a mi cargo, ahora ya se volvió un delito de oficio con la reforma del 12 de abril constitucional y por ende vamos a perseguir a aquellas personas que abusen sexualmente de los menores”, dijo Guadalupe Reyes Pinzón.

De acuerdo con la reforma constitucional, el Artículo 19, menciona que el Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso.

Prisión preventiva por delitos sexuales

La ley cita que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.

Muchas de las víctimas de delitos sexuales prefieren callar ante las amenazas de los agresores.

Reyes Pinzón agregó que en el caso de Playa del Carmen, municipio que presenta más casos de detenidos por abuso sexual, no corresponde a que en el destino turístico tenga un incremento en el delito, sino que a través de acuerdos entre Seguridad Pública de Solidaridad y la Fiscalía de la Mujer se acordó trabajar en combatir la violencia de género en el municipio, proceso que ha manifestado resultados en materia de detenidos.

QUIZÁ TE INTERESE: DIF de Cancún atiende a más de 20 niños por abuso y maltrato

“No es que en Playa del Carmen haya aumentado el delito, a principios de abril, el equipo de trabajo de la Fiscalía tuvo una reunión con el secretario de Seguridad Pública de Playa del Carmen, Martín Estrada, derivado de la primera reunión que tuvimos del Protocolo Alba en enero, donde acude el maestro Martín como enlace para este protocolo, ahí nace el interés de trabajar de manera y él accede a que tengamos mesas de trabajo y establecimos cuáles iban a ser los lineamientos para combatir la violencia de género en solidaridad y ha funcionado”, dijo la Fiscal.

Detenidos por abuso sexual en Quintana Roo

Solidaridad: 32

Benito Juárez: 15

Othón P. Blanco: 6

Cozumel: 5

Tulum: 3

Felipe Carrillo Puerto: 1

TOTAL: 62 Detenidos



Municipios que no tienen detenciones por abuso sexual

José María Morelos

Isla Mujeres

POR AÑO

2017: 18 Hombres detenidos

2018: 24 Hombres detenidos

2019: 20 hombres detenidos