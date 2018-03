Redacción/ Diario La Verdad COZUMEL, Q. Roo.- Reparan calles en mal estado de Cozumel. El diputado por Quintana Roo Jesús Alberto Zetina Tejero, respondió al llamado de los habitantes de las colonias Fincas y Huertos Familiares. La mañana de los días sábado y domingo, realizó la entrega y expansión de material para el saneamiento de las calles en mal estado de dichas colonias. Entre los compromisos del legislador cozumeleño, está el velar por el bienestar de los habitantes de este municipio, sin importar a qué partido político pertenezcan, religión, estatus social, etcétera.

Reparan calles en mal estado de Cozumel

“La inversión ascendió a más de $25,000.00 pesos, invertidos en mano de obra, material, maquinaria”

Apoyo a los ciudadanos

La parte más afectada de la colonia “Las Fincas” era principalmente la del acceso, y es que éste no solamente es utilizado por los propios habitantes de dicha colonia, sino que también por vecinos de la Emiliano Zapata, 10 de abril, centro y demás colonias como “atajo” para tomar camino rumbo a las playas de la zona oriental de la ínsula, esto quiere decir que no solamente se beneficia a las familias de las fincas, sino que también se ven beneficiados a los habitantes de las otras colonias de Cozumel.De igual manera el acceso a la colonia “Huertos Familiares” estaba lleno de baches, y fue ahí donde principalmente se enfocó el trabajo para que los habitantes de esa colonia tengan un fácil acceso sin baches y esto evite accidentes, sobre todo en época de lluvias donde algunos baches no se ven por el agua estancada. Cabe mencionar que durante los trabajos, los vecinos salieron a apoyar con los trabajos al diputado, al mismo tiempo de agradecerle la pronta respuesta a su solicitud y de igual manera refrendarle su admiración, respeto, apoyo y sugerirle que “nunca cambie su forma de ser” esto último lo dijo “Doña Mari”.Quien también comentó que Zetina Tejero es una persona admirable puesto que de todos los años que lleva de conocerlo, siempre ha destacado por estar pendiente de las necesidades de la gente y de las solicitudes que se le hacen. Doña Mari aprovechando el acercamiento con el diputado, le cuestionó sobre el problema de municipalización que se tiene de muchos años, motivo por el cual no pueden legalizar su patrimonio, y es que a pesar de que pagan su impuesto predial, no cuentan con los servicios básicos y oportunos como lo son: agua potable, energía eléctrica, servicio de recoja de basura y demás.Zetina Tejero le respondió que es un problema el cual necesita la voluntad de las autoridades, y que en el congreso del estado se está apoyando una iniciativa que regulariza las tierras para que las familias puedan vivir en sus patrimonios con servicios dignos y necesarios que todos los habitantes se merecen. Con acciones como estas, el diputado local Lic. Jesús Alberto Zetina Tejero, refrenda su compromiso con el progreso de la ciudadanía, buscando siempre coadyuvar entre sociedad y gobierno para que, con dedicación, esfuerzo, y sobre todo con lealtad y cariño por la ínsula, Cozumel siempre vaya de la mano con el progreso y el bienestar de todos los ciudadanos.