Reorganiza MORENA sus cuadros en Quintana Roo.

Asistieron al evento representantes de la zona sureste.

Luego de agradecer la presencia de integrantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) durante las mesas de trabajo celebradas en Cancún el sábado 29 de junio, un grupo de integrantes celebraron el avance del partido y llamaron a los morenistas a permanecer unidos y evitar a los infiltrados.

“Como todos ustedes saben, el sábado pasado tuvimos la cuarta mesa nacional regional de MORENA donde nuestros militantes y simpatizantes se expresaron en torno a lo que hoy está rodeando a nuestro partido”, dijo Arturo Alvarado, uno de los militantes.

Destacó que como resultado de estas mesas de trabajo, los morenistas identificaron temas a trabajar como los valores de la unidad y la solidaridad, establecer reglas claras en los procesos internos rumbo a la renovación de los cuadros de la dirigencia, así como evitar la intromisión de personas a los que llaman “infiltrados”.

“Busquemos los principios que permitan que MORENA haga la diferencia, pero no como una imposición ideológica, sino como un resultado de la actividad propia de cada uno de los integrantes donde estos ejercen su participación con plena responsabilidad”, comentó.

Durante el desayuno celebrado en el Café Andrade de Playa del Carmen, se pudo notar la presencia de militantes del sureste del país, así como de Quintana Roo y un tema en particular en el que todos coincidieron, los presuntos infiltrados de los que señalaron, son personas ajenas a los intereses, que no se comprometen y que no defiendan el ideario de MORENA.

Por su parte Abelardo Conde, otro de los asistentes, pidió al partido permanecer atentos para evitar que se infiltren personas indeseadas, llamó a la unidad a los morenos y a mirar hacia adelante a la IV transformación.

“Ahora sí que ir rumbo a la cuarta transformación que es el objetivo de las mesas de trabajo, la IV Transformación, apoyar al presidente para que todo salga bien”, concluyó.