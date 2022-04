Renuncian dirigentes del PAN en FCP, se suman a Mara Lezama

El pasado cuatro de abril, La Verdad Noticias confirmó que el ex dirigente del PAN, Juan Carlos Pallares Bueno renunció a su militancia a través de un documento enviado al dirigente del partido, Faustino Uicab Alcocer en el que dejó en claro que su permanencia en el partido había dejado de tener sentido ya.

El panista Bryan May Poot, presidente del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en Carrillo Puerto , oficializó su renuncia como dirigente de este instituto político, al tiempo de anunciar que junto con otros panistas se sumaran públicamente al proyecto de la candidata de la 4T -cuarta transformación-, Mara Lezama Espinoza.

Los hoy ex panistas, señalaron que, “las candidatas a la gubernatura y a la diputación por este Distrito no representan al panismo, sino a intereses de un grupo en la cúpula del PAN, son actores políticos sin compromiso con el PAN ni con la ciudadanía que los rechazó”, sostuvo May Poot.