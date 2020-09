Renuncia presidente de la AHRM en Playa del Carmen.

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) Conrad Bergwerf hizo pública su renuncia al puesto tras dos años de cuestionados resultados y sobre todo su salida en medio de una crisis económica que golpea como nunca antes al sector hotelero debido a la contingencia sanitaria.

En la misiva que se hizo pública este día, Conrad Bergwerf, justifica que se “desvincula” del hotel que representaba debido a que sus viajes a España lo mantienen ocupado todo el tiempo por lo que tomó la decisión de hacer pública su renuncia al cargo del que afirma será inmediato al 8 de octubre del presente año.

Renuncia presidente de la AHRM en Playa del Carmen.

Lee más de Noticias Cancún

A continuación la misiva:

Estimados miembros del consejo directivo y asociados:

Me dirijo ustedes para informarles que, debido a mis nuevas actividades empresariales, que me mantienen viajando constantemente entre España y México a la vez que me he desvinculado al hotel que representaba, he tomado la decisión de dimitir a la posición de presidente de la AHRM efectiva el 8 de octubre.

Ha sido un honor trabajar con todos ustedes, hemos vivido momentos muy difíciles, una crisis mundial que jamás imaginamos con consecuencias devastadoras. Sin embargo fuimos capaces de ser de los primeros en activar la capacitación con Cristal International para que nuestros asociados obtuvieran las certificaciones internacionales, se les ha acompañado y asesorado para que cumplan con todos y cada uno de los protocolos que las diversas instancias gubernamentales nos han impuesto.

Los próximos años se requerirá de una exhaustiva labor de promoción para lograr re posicionarnos. Debemos mantenernos unidos ya que solamente así seremos fuertes. La gran fortaleza de nuestra asociación es que se antepone los intereses del sector antes que los intereses individuales.

Seguro te interesa: Ofertas en turismo atraen más mexicanos a Cancún

Los invito a que participen en estas próximas elecciones que se sumen y aporten, cada posición del Consejo Directivo es relevante. Nuevamente les agradezco su confianza y su respaldo en estos dos años de gestión. Estoy convencido que pronto nuestro sector estará de vuelta y más fuerte que nunca. Con mis mejores deseos personales a cada uno de ustedes.

Quedó

Atte Conrad Bergwerf

Lee más de Quintana Roo