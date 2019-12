1 /3 Diputadas acompañaron al gobernador Carlos Joaquín. Renueva PAN su dirigencia en Quintana Roo Renueva PAN su dirigencia en Quintana Roo

Esta mañana Faustino Uicab Alcocer tomó de protesta como presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Quintana Roo, en un acto efectuado en la ciudad de Chetumal al que asistió el gobernador Carlos Joaquín González.

En el evento se reunieron presidentes municipales como José Vargas Esquivel de Felipe Carrillo Puerto, Víctor Más de Tulum, la senadora Mayuli Martínez Simón, las diputadas Cristina Torres y Lili Campos y el diputado Eduardo Martínez Arcila.

Al dirigir su mensaje el gobernador Carlos Joaquín González expuso que el PAN supo despertar al pueblo en el 2000 para encabezar la marcha de un México democrático y que en le 2016 en alianza con el PRD puso fin a años de autoritarismo y un saqueo rapaz a nuestro Quintana Roo.

Hizo un llamado a la Unidad sostenido que “ahora en tiempos duros, en tiempos difíciles, llámanos a todos para afianzar al partido, para que cada uno venga con su banderita partidaria a reafirmar que los principios rectores del PAN siguen de pie”.

Enfatizó que “debemos unirnos bajo una misma bandera, la de la igualdad, el trabajo, la seguridad, la educación, la salud y la justicia, porque hoy nuestro debate no son las palabras, hoy nuestro debate y obligación es la acción política”.

Dijo que “el PAN ha dicho presente en los momentos cruciales de México, ha sido protagonista de los logros de nuestra historia reciente, en ese lapso el PAN ha sabido adaptarse, levantase cuando ha sido necesario, y salir a defender a México, porque si algo nos debe quedar claro es que los los militantes del PAN son mujeres y hombres que aman a nuestra patria y a Quintana Roo.

Expresó que “mientras otras corrientes políticas, se encaminan a la división, a las pugnas internas o a la demagogia autoritaria, Acción Nacional debe mantenerse cohesionado y con la unidad necesaria para vencer y para servir a México y a Quintana Roo con patriotismo y responsabilidad.

Subrayó que “Hoy más que nunca la unidad, la disciplina y lealtad partidista deben ser la principal característica, México ya no puede sumar divisiones y hay que trabajar todos unidos por defender lo que nuestra historia institucional nos ha dejado como legado.”

Sostuvo que “El poder no es de una persona, no es un título, hay que ganarlo, no podemos perder más el tiempo porque hay urgencias que no pueden esperar, pero nada de esto podremos hacer si no salimos a la calle y puerta por puerta, plaza por plaza, esquina por esquina, a contarse a todos cómo y por qué Acción Nacional es la reserva moral del país.”

El llamado

Dijo que confiaba plenamente “en que los hombres y mujeres que estamos aquí presentes y esta nueva mesa directiva se sientan a la altura de las circunstancias.”

“No debemos aceptar la cultura del individualismo y tampoco la cultura del populismo porque porque en el medio está la ética que siempre nos ha caracterizado.”

Por su parte, el nuevo dirigente del PAN en Quintana Roo señaló que deben dejarse atrás las divisiones si buscan llegar fuertes a las elecciones de 2021, que hoy empieza una nueva etapa en el PAN, de apertura hacia las asociaciones civiles, cámaras empresariales, colegios profesionales, y la ciudadanía, que tienen que ser un solo PAN y “no estar unos por acá y otros por allá si queremos que Quintana Roo se pinte de azul en 2021”.

Faustino Uicab releva a Juan Carlos Pallares Bueno quien también estuvo presente en el evento.