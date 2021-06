Remodelación de avenida causa afectación a habitantes de Chetumal.

Habitantes de un par de colonias de Chetumal anticiparon que no aceptarán la obra de ampliación de la avenida Isla Cancún, ya que ha generado afectaciones en sus viviendas.

De entrada, destacaron que existen vicios ocultos, además de que la mayoría de los domicilios ubicados a lo largo de la emblemática avenida han resultado con inundaciones luego de registradas precipitaciones pluviales, lo que antes no sucedía.

Como informó La Verdad Noticias, la remodelación de la avenida Isla Cancún forma parte de la rehabilitación de diversas arterias vehiculares que realiza el Gobierno del Estado.

Sin embargo, Alfredo Ramos Tescum, habitante de la colonia Adolfo López Mateos, precisó que esta obra que se estima costó 30 millones de pesos, tiene desperfectos que deben ser clarificados.

Destacó que la principal queja de los vecinos es que ahora enfrentan problemas de inundaciones, lo que evidencia que estuvo mal realizada, planeada y diseñada.

Antes no sucedía, pasaba en algunos puntos nada más, pero se iba el agua en un par de horas, desafortunadamente ahora no, todos nos inundamos, eso está mal, es una obra que cuesta 30 millones de pesos y no vemos mejoría.