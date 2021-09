Reme presentará nuevo tema con video grabado en Playa del Carmen

Reme es un artista de Cancún que resaltará la Riviera Maya en su próximo video musical titulado Checa el Flow que será lanzado el 24 de septiembre, con este lanzamiento el artista regresa a la escena musical tras su ausencia de casi un año, cabe destacar que este artista lanzó varios sencillos musicales en el 2020 por lo que la pandemia no lo detuvo, ahora retomará su música muy conocida en el norte del país y les llevará la esencia de lo que es la fiesta.

“Pues se siente muy bien regresar y traer una nueva canción y sonidos nuevos dentro del género urbano, Checa el Flow es el nombre de la canción que se estrenará en las plataformas de streaming como Spotify el próximo 23 de este mes, al siguiente día se estrenará el video oficial que se grabó en Playa del Carmen con un grupo de amigos a los que los invité a pasársela bien y de fiesta”, Señaló Reme.

El video se grabó en el conocido Mvngata Beach que se ubica en Playa del Carmen, este lugar contó con la presencia de varios extras que se dieron la tarea de celebrar una fiesta en la locación seleccionada, esto como parte de la promoción al estado pues como el artista viene del norte del país tiene muchos seguidores en aquella zona y quienes puedan hacerse una idea de como es la vida de los quinatanrroenses.

Reme presentará un nuevo tema en las plataformas de streaming

Reme presentará nuevo tema con video en Playa del Carmen

Actualmente no he dejado de trabajar en la música y preparó nuevas cosas que siempre he querido hacer, próximamente les presentaré un corrido tumbado, que es parte de la tendencia de la música urbana y el regional mexicano, mientras tanto los invito a seguirme a través de mis redes sociales y también a ver el próximo video a estrenarse ‘Checa el Flow’ que en unos días podrán ver” señaló Reme González.

Tras una recuperación económica los artistas del estado han vuelto a trabajar en sus proyectos, ya sea el teatro, música o danza, cada día hay más actividades y presentaciones, el Caribe Mexicano es un destino que ha cobijado a los artistas que provienen de todo el país y de todo el mundo, creando una gran oferta de sonidos y proyectos que identifican a las ciudades que se encuentran en el estado y son turísticas.

