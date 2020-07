Regreso a clases en Quintana Roo no será en agosto como muchos querían

Muchos padres de familia en Quintana Roo se preguntan si al concluir las vacaciones de verano, en agosto, sus hijos tendrán un regreso a clases como está programado en el calendario escolar, pero al parecer esto no será posible debido al panorama del Covid-19 en todo el país, esto lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“Definitivamente en el mes de agosto no será posible el regreso a clases debido al alto número de contagios de Covid-19 en el país, tendremos en los próximos días reuniones para ver cuál será el panorama en torno a esta situación, pero por el momento es este que les estoy mencionando”, refirió.

Indicó que esta decisión se tomó al analizar el curso de la pandemia en Quintana Roo y otras entidades federativas junto al titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma durante una reunión virtual, donde trataron los temas relacionados con el regreso a clases descartando cualquier posibilidad de tener un regreso a las aulas en agosto, como se hacía antes de la llegada del Covid-19 a México.

“Analizamos detalladamente el curso de la epidemia en las distintas entidades, la decisión no está tomada, existen algunas indicaciones que sugieren que definitivamente en el mes de agosto no será posible regresar, quizá en el mes de septiembre, todavía no se toma una decisión”, dijo.

Cabe destacar que el próximo martes se llevará a cabo la sesión periódica de la Secretaría de Educación Pública, en donde se analizarán con mayor detalle las propuestas para el regreso a clases presenciales.

Sobre este tema el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín ha fijado su postura desde antes de concluir el pasado ciclo escolar, anunciando en su momento que las clases concluirían de manera virtual para no arriesgar la salud de los alumnos y maestros.

