Regresaron más de 250 mil estudiantes a clases en Quintana Roo

Después del periodo vacacional de Semana Santa, poco más de 250 mil estudiantes regresaron a los planteles educativos este lunes, alumnos del nivel básico llegaron a los salones de clases a los inmuebles educativos en el estado de Quintana Roo.

A diferencia del periodo vacacional de fin de año de 2021, en esta ocasión sí hubo un regreso a las aulas, con lo que se reactiva nuevamente la modalidad de clases presenciales de manera normal, aunque se informó que aún existen algunos planteles con clases híbridas por diversas causas que presentan algunos planteles escolares en la entidad, esto de acuerdo a información de la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ)

Estudiantes, profesores y personal de apoyo volvieron a las clases en las escuelas de toda la entidad, siendo poco más de 250 mil estudiantes y más de 15 mil profesores quienes inician sus actividades académicas luego de concluir con dos semanas de vacaciones.

Con las condiciones de salud óptimas, autoridades educativas han señalado que los protocolos de seguridad sanitaria continuarán llevándose a cabo, con el uso de cubrebocas, gel alcohol y la colocación de filtros sanitarios que permita identificar a los estudiantes que tengan síntomas de Covid y poder regresarlos a casa y evitar contagios.

Con el semáforo epidemiólogo en color verde y con la declaratoria de la modalidad de clases presenciales en todo Quintana Roo, aún hay planteles escolares en Quintana Roo que mantienen la educación híbrida, es decir de manera presencial y otra parte en línea, debido a que no se puede tener a todo el plantel dentro de las escuelas porque en algunas no hay suficiente espacio o tienen alguna carencia en su estructura, por lo que no cuenta con todas las condiciones para garantizar a los alumnos un regreso a clases óptimo.

