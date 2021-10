Se anunció el regreso del box de alta etiqueta a Cancún para el próximo 16 de octubre, el evento tendrá peleas importantes por campeonatos mundiales, señaló Pepe Gómez, empresario y promotor del boxeo profesional que ha organizado grandes encuentros en los últimos años y que después de la pandemia ha preparado el regreso de este deporte al Caribe Mexicano.

Regresará a Cancún el box internacional el 16 de octubre con invitados de lujo

"El próximo 16 de octubre tendremos nuestro regreso al mundo del boxeo aquí desde Cancún, peleas de títulos internacionales, que serán transmitidas tanto en inglés como en español en ESPN internacional y para toda América Latina, y también quiero invitar al presidente del Consejo Mundial de Boxeo Mauricio Sulaimán a que nos acompañe a esta velada boxística", señaló Pepe Gómez, empresario y promotor del evento.

Algunos de los invitados especiales

Regresará a Cancún el box internacional el 16 de octubre con invitados de lujo

En el evento se ha anunciado la presencia de figuras importantes del deporte, televisión y la internet en México y el mundo tales como Jimmy Lennon Jr, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Box, Jorge Cueva Mr Tempo, Pepe Gómez y Poti Gómez que son organizadores de estos eventos de primer nivel, Gabriel Soto e Irina Baeva, estrellas de la televisión y amantes del deporte, Chuy Almada, Erick 'el Terrible' Morales, Agustín Arana, Roberto Palazuelos, entre otras personalidades.

Regresará a Cancún el box internacional el 16 de octubre con invitados de lujo

El box en Cancún ha tomado una relevancia importante en los últimos años, cuando Pepe Gómez decidió organizar encuentros importantes y presentarlos en espacios elegidos del Caribe Mexicano, en esta ocasión será el hotel Oasis que recibirá el evento en su conocida Arena Oasis que ha presenciado múltiples eventos como los eventos de música o festivales internacionales de Jazz.

Regresará a Cancún el box internacional el 16 de octubre con invitados de lujo

En unos días el espectáculo del box nuevamente dejará en alto el nombre de Cancún debido a la transmisión global de las peleas programadas que incluyen a Cuéllar vs Fuentes, Pollo López vs Manzanilla, “Niña” Gómez vs Cruz, Toro Tun vs Albino, Madsen vs Martínez, Óscar Duarte vs Rodríguez y Castro vs Chablé.

Regresará a Cancún el box internacional el 16 de octubre con invitados de lujo

Lee más notas en La Verdad Noticias.