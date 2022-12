Regresa el programa alimentario “Hambre cero” a Quintana Roo

Este lunes dio inicio la campaña para la entrega del programa alimentario “Hambre Cero” en Cancún. Este programa está dirigido a personas que no tienen una estabilidad alimentaria y consiste en la entrega de un paquete con productos de la canasta básica.

Cabe mencionar que el programa Hambre Cero tuvo sus orígenes desde la administración de Carlos Joaquín, sin embargo, debido a la llegada de la pandemia por covid-19, tuvo que ser suspendido como parte de la prevención y control de la propagación de este virus.

Dos años después, el programa a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo (Sedeso) ha sido reactivado. Como parte de la primera etapa de distribución en todo el estado, Benito Juárez y Othón P. Blanco, han sido los primeros municipios en recibir este apoyo por parte del gobierno.

De acuerdo con Ruth Robledo Cuevas de 57 años, beneficiaria del programa Hambre Cero, comparte que este tipo de apoyos han sido de mucha ayuda ante el incremento de precios en la canasta básica.

“Ya había pasado más de un año que no recibíamos este apoyo… la verdad es un respiro como madres de familia que el gobiernos no ayude con estas despensas, sobre todo porque los precios han subido, hoy el aceite más “económico” está en 37 pesos cuando antes no pasaba de 20 pesos”, dijo.

Ruth Robledo Cuevas, 57 años

Agregó que durante las primeras entregas de las despensas, los beneficiarios tenían que realizar un pago de “recuperación” de 80 pesos, sin embargo, para esta entrega, los paquetes han sido completamente gratuitos, únicamente para quienes se encuentran registrados en el padrón de la Sedeso.

Para esta primera entrega en Benito Juárez, se habilitaron 15 módulos de entregas en las comunidades más vulnerables del municipio. Fue a través de los Centros de Desarrollo Comunitario, iglesias e institutos donde se realizó la entrega del apoyo alimentario.

De acuerdo al registro de la dependencia, hasta la fecha se han entregado 141 mil 250 despensas en más de 150 colonias participantes de todo el estado.

¿Cómo inscribirse al programa Hambre Cero?

Para poder ser parte del padrón de beneficiarios del programa Hambre Cero, es necesario verificar si la colonia en donde se vive es participante, esta lista se puede consultar desde la página oficial de la Sedeso.

En caso de que si aplique tu colonia al programa, deberás registrarte en la página de la Secretaría de Desarrollo Social de Quintana Roo, donde se te solicitará tu Clave Única de Registro Problacional (CURP).

Cuando llegue el momento de la entrega de la despensa, deberás ubicar el centro de entrega más cercano a tu domicilio donde presentarás una identificación oficial (INE), la CURP y un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. En caso de no contar con INE o comprobante de domicilio, podrás presentar una constancia de autoridad que certifique tu residencia.

