Regresa Palazuelos a reforzar campañas del MC en Quintana Roo

Finalmente Roberto Palazuelos Badeux regresó a las filas del Movimiento Ciudadano (MC) en Quintana Roo. El empresario y actor asegura que tomó acuerdo con el Comisionado Nacional, Dantee Delgado Rannauro que le permitirán participar en las elecciones federales del 2024 y posteriormente en las locales del 2027.

En entrevista, el empresario señaló que entabló comunicación con el dirigente nacional del también llamado partido naranja, con quien asegura tomó acuerdos importantes, que habrán de permitirle continuar en el ejercicio político de Quintana Roo, en los dos siguientes procesos electorales -federal y estatal.

“No hay un regreso total a las filas del MC, he mantenido platicas y contacto con Dante Delgado y otros dirigentes del partido con quienes he acordado apoyar en algunas actividades al partido, mismo que me ofreció ser candidato a Senador en 2024 y, a la gubernatura del Estado en 2027”, señaló el empresario y actor.