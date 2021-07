Registro Civil de Benito Juárez se incorpora a campaña nacional “Soy México”

El Ayuntamiento de Benito Juárez a través de la Dirección de Registro Civil se suma a la campaña nacional “Soy México”, la cual busca facilitar el trámite de Inscripción de Nacimiento para niñas, niños y adolescentes de madre o padre mexicano/a nacidos en Estados Unidos.

De acuerdo a los datos de la dependencia, se informó que en lo que va del 2021 se han emitido 28 inscripciones de nacimiento para nacidos en el extranjero.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer del inicio de la campaña la cual está dirigida por la Secretaría de Gobernación, misma que realiza una vinculación institucional con algunos estados del país fronterizo para obtener desde el territorio nacional y de manera gratuita, la apostilla de La Haya, requisito indispensable para solicitar el trámite.

Asimismo, se indicó que las personas interesadas en este beneficio u otros trámites, pueden solicitar mayor información a través del número de WhatsApp 9984043833, habilitado por Registro Civil, el cual permite un mayor acercamiento y efectividad en la solución de dudas para trámites.

También se informó que el trámite de inscripción de nacimiento para hijos de mexicanos nacidos en otros países, estará encuentra vigente durante todo el año, sin embargo con la campaña nacional, el gobierno federal absorbe los gastos de derecho para la emisión del documento, exclusivamente para ciertos estados de Estados Unidos.

Se estipula que el convenio de esta campaña tiene el alcance con los estados de: Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California Colorado, Delaware, Distrito de Columbia, Hawaii, Iowa, Illinois, Florida, Georgia, Indiana, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Maine, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Carolina del Norte, Dakota, New Jersey, New México, Nevada, Oregon, Ohio, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Virginia, Belmont, Washington, Wisconsin, West Virginia y New York.







