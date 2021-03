Registra Movimiento Ciudadano a sus 11 candidatos a las alcaldías

Registra el Movimiento Ciudadano (MC) a sus 11 candidatos a las presidencias municipales ante la sede estatal del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en Chetumal; aunque posteriormente cada candidato se presentó representativamente a las sedes municipales para notificar que cumplieron con el requisito,

El líder estatal del llamado partido naranja, José Luis Toledo Medina señaló que tienen plena confianza en convertirse en una verdadera opción política para los habitantes de los 11 municipios de la entidad, sabemos y conocemos la situación del Estado y nuestros candidatos sabrán abanderarlas, explicó.

El MC se convierte en el partido que postula el mayor número de jovenes y mujeres, así como candidatos de origen indígena en zonas que asi se requiere

Del total de los canddiatos dijo, el 58 por ciento son mujeres, un 42 por ciento son hombres; de los cuales el 23 por ciento son jóvenes y el 22 por ciento son indígenas..."somos el partido que más jóvenes va a postular y en las primeras posiciones y en Chetumal e Isla mujeres las candidaturas las encabezan presidentas jóvenes.

Asimismo destacó que el MC es el partido que más mujeres va a postular en este proceso electoral; mientras que en la Zona Maya los candidatos a presidente son de irigen indígena y plenamente identificados con los usos y costumbres de quienes viven en esta zona de la entidad, dijo.

Los candidatos registrados fueron, Lidia Rojas Fabro, por Othón P. Blanco; Sebastián Uc Yam, por Felipe Carrillo Puerto; Carlos Cetina Alamilla, por José María Morelos; Oneyda Cuxim Irigoyen, por Bacalar; Patricia de la Torre, por Tulum; Marciano Toledo Sánchez, por Solidaridad.

De igual forma se registró a Francisco Aguilar Sierra, por Cozumel; Saydi Trujillo, por Puerto Morelos; Aracelly Rodríguez Hernández, por Isla Mujeres; Rodrigo Martínez, por Lázaro Cárdenas; y a, Eduardo Ovando Martínez por el municipio Benito Juárez. Todos los aspìrantes a las candidaturas asistieron al evento protocolario.

El Ieqroo, deberá ahora analizar y revisar la documentación de los 11 candidatos y sus planillas para determinar si cumplen con todos los requisitos de ley, a fin de validar los registros y entregar las constancias respectivas, a fin de que pueden iniciar las campañas de activismo a partir del 19 de abril próximo.

El Movimiento Ciudadano, presenta dentro de sus propuestas a varias figuras destacadas en la política, como el ex alcalde y fundador de Solidaridad, Marciano Toledo Sánchez; el ex alcalde de Carrillo Puerto Sebastían Uc Yam, así como el ex edil chetumaleño Eduardo Ovando Martínez quien ahora busca posicionarse en la actividad política pero en la zona norte de la entidad.

El dirigente del MC en Quintana Roo, Toledo Medina confió en los candidatos ciudadanos presentados por su partido sabrán ganarse la confianza de los electores, para obtener resultados favorables en las urnas el próximo seis de junio, acotó.