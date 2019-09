Regidores de Benito Juárez exigen informe sobre predios donados al estado

Durante la XXIV Sesión Ordinaria de Cabildo del municipio de Benito Juárez, los consejales hicieron un exhorto a la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ), para que les brinde un informe a detalle del estado de los predios que se han donado a lo largo de esta administración.

Esta situación se dio, luego de que durante la sesión, se concediera a votación de los presentes la donación de un predio de más de 31 mil kilómetros cuadrados, localizado en la supermanzana 249, perteneciente al municipio de Benito Juárez.

Maricruz Carrillo Orozco, séptima regidora del Ayuntamiento y presidenta de la comisión de Salud Pública y Asistencia Social, fue una de las principales demandantes y que señaló, que el hasta el momento no se tiene registro de los predios donados con anterioridad.

"Para nada estoy en contra de la educación porque yo he sido defensora de la educación hace algunos años, lo que me parece presuroso es que quieran donar un predio sin antes tener un proyecto establecido o que no fue presentado ante todos los regidores y por eso se debe revisar", detalló en entrevista.

Más tarde, otros regidores del municipio como Humberto Aldana Navarro, Reyna Carvallo Tamayo, José Luis Acosta Toledo, Lorena Martínez Bello y Miguel Ángel Centeno Cortés, se sumaron a la solicitud.

Dichos miembros del cabildo, también coincidieron en que tener un informe detallado de los trabajos que realiza el estado en inmuebles del municipio, también les da certeza de que el intercambio de acuerdos es mutuo y no sólo del municipio al estado.

Por su parte, Paola Elizabeth Moreno Córdova, tercer regidora y presidenta de la comisión de Educación, Cultura y Deporte, aseguró que no habría por qué dudar de la buena voluntad de las autoridades estatales para construir escuelas en el municipio.

Finalmente, Mara Lezama Espinoza, presidenta municipal de Benito Juárez, también acordó que dicho informe será solicitado a la dependencia antes mencionada para que sea la misma quien explique cómo van los trabajos de construcción realizados en cada uno de los predios que han sido donado en lo que va de su administración.