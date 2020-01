Regidora advierte que llevaría caso de Luz María Beristain a la Contraloría.

Fabiola Ballesteros, doceava regidora.

La fotografía que difundiera el Ayuntamiento de Solidaridad en donde se observa a Luz María Beristain Navarrete, hermana de la alcaldesa, junto a Enrique Ureña Bogarín, Jefe de Prestaciones Médicas de la Delegación 24 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizando procedimientos a nombre del municipio, la doceava regidora Fabiola Ballesteros reprobó tal acción y anunció que presentará el caso a la Contraloría Municipal.

“Desde luego que estamos totalmente en desacuerdo porque hay situaciones que la ley marca respecto a las cuestiones familiares, sin embargo desconozco a profundidad la nota, así como nuestras funciones dentro del cabildo es ser vigilantes de estas situaciones yo me encargaré de que en su momento dado si hay una situación respecto a que la familia de la presidenta ejerza funciones que no le corresponden, nuestra responsabilidad es enviar a la contraloría para que se haga la investigación correspondiente” sentenció la edil.

Seguro te interesa: Capacitan a personal de salud contra la lepra

Fabiola Ballesteros, doceava regidora de Solidaridad, dijo desconocer que la familia de la presidente municipal, Laura Beristain ejerza asuntos que no le corresponden, aun cuando la propia dirección de Comunicación Social difundió una fotografía en donde se ve a la hermana de Laura Beristain realizando cabildeo con el funcionario del IMSS por lo que ameritaría presentar el caso a la Contraloría Municipal.

Lee más de Quintana Roo

Se sabe hasta el momento que Luz María Beristain habría ejercido asuntos que no le corresponden por lo que la Oficina de Comunicación Social eliminó la foto inmediatamente, sin embargo esta ya se había viralizado.

“Si sus hermanos están prácticamente posesionados de la silla presidencial no me consta, yo he ido al palacio toda esta semana y no he podido advertir tal situación. A mí no me consta, pero en caso de presentarse, digo no puedo contestar por mis compañeros, pero en lo personal si esta acción se presentara yo la reprobaría y trataría de tomar cartas en el asunto, pero según sé en este momento se encuentra despachando Alfredo Paz Cetina”, dijo Carlos E. Guerra Sánchez, sexto regidor de la Comisión de Servicios Públicos.

Por su parte el décimo tercer regidor, de la Comisión de Seguridad Pública, Gustavo García Utrera dijo desconocer que Luz María vaya dar instrucciones, y si los directores le hacen caso pues estamos mal porque verdaderamente quien lleva la batuta es Laura Beristian, porque es la presidenta entonces estarían muy mal si los directores siguen instrucciones de alguien que no sea la presidenta, concluyó.