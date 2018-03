Regidor crea falsa alerta ambiental para extorsionar empresa

No existe ninguna contingencia ambiental en Benito Juárez, se ha difundido información falsa y se han manipulado los informes para hacer creer a los medios y la ciudadanía qué hay un supuesto riesgo, cuando en realidad se trata de amagos gansteriles que realiza el líder cetemista José Isidro Santamaría Casanova, quien también es presidente de la comisión de Servicios Públicos del Ayuntamiento, y utilizando su posición como servidor público extorsiona a la empresa operadora del relleno sanitario para que le dé el contrato colectivo de trabajo a su sindicato de la CTM. ARIEL VELÁZQUEZ/DIARIO LA VERDAD CANCÚN, Q. ROO

“Me toca evaluarles y si no me dan el contrato para mi sindicato, como regidor presidente de la comisión haré un dictamen en el que se dirá que la empresa opera mal el Relleno Sanitario y hay una grave contingencia ambiental y les vamos a quitar la concesión”, amagó Isidro Santamaría al gerente de la operadora.

Según informes de la dependencia responsable del manejo de residuos sólidos(SIRESOl), en la realidad todo está bajo control y no hay ningún riesgo ambiental, se trata de información falsa difundida a algunos medios de comunicación y en unos días estará lista la tercera celda de confinamiento ecológico de desechos, precisaron las autoridades del municipio, por lo que se cumple con lo que marca el reglamento de Ecología y Gestión Ambiental del municipio, ya que es normal que se agote una celda y se tenga que hacer la nueva, como es el caso. Asimismo, se cumple con las normas ecológicas tanto estatales como federales y se está en orden, pues con la membrana ecológica no existen riesgo de derrames de lixiviados al subsuelo, precisó la SEMARNAT (Secretaría de Medioambiente y Recursos naturales). Documentos hechos llegar a este medio informativo, exhiben que en la realidad se trata de un chantaje por parte del regidor quien falseó los in- formes con la finalidad de conseguir un contrato laboral para la CTM, ya que mientras Isidro Santamaría Casanova, en su carácter de regidor denunciaba la supuesta contingencia ambiental, al mismo tiempo como líder sindical emplazaba a la concesionaria, para que le diera el contrato colectivo de trabajo y el jugoso negocio sindical que representan las cuotas que como sindicato le quitarían a los trabajadores del relleno sanitario. Empleados que laboran en ese centro de acopio y procesamiento de desechos, también mostraron su desconocimiento y temor respecto a esa supuesta solicitud de afiliación y rechazaron que algún grupo de trabajadores de la empresa Promotora Inmobiliaria Majahual S.A. de C.V., empresa responsable del procesamiento y confinamiento de la basura, “se hubieran acercado a dicho sindicato cetemista para “solicitar representación sindical”, tal y como afirmó Santamaría en un emplazamiento dirigido a la empresa con la finalidad de conseguir una supuesta representación sindical que ningún trabajador ha demandado. Asimismo, trabajadores que trabajan en ese centro de acopio y procesamiento de desechos, también mostraron su desconocimiento y temor respecto a esta supuesta solicitud de afiliación. Cabe resaltar que este amago tiene desde el 17 de septiembre pasado, según se precisa en documentos rotulados por dicho sindicato, donde se anota un supuesto “requerimiento conciliatorio”. También se añade que “solicitamos su comparecencia en las oficinas del sindicato ubicado en Punta Yoquen, lote 21, supermanzana 24, manzana 25 retorno 6-B, Cancún, Quintana Roo. El día 22 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas.

Incluso un oficio de fecha 2 de agosto dirigido al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, suscrito por José Isidro Santamaría Casanova, en su carácter de secretario general del Sindicato de Vendedores, Comisionistas, Propagandistas e Impulsores de Ventas, Similares y Conexos del estado de Quintana Roo, lo emplaza con la finalidad de que lo emplace a suscribir un contrato colectivo de trabajo, que rija la relación obrero-patronal con la negociación de su propiedad. Lo más extraño es que ya existe otro contrato colectivo, por lo que se trata de un claro chantaje o intento de extorsión.De acuerdo a empleados de la Planta Procesadora, quienes se niegan a afiliarse a la CTM, sostuvieron que son amedrentados por enviados de este dirigente sindical, y ponen como ejemplo lo que le pasó el 29 de marzo pasado al delegado del Sindicato de Transportistas de Quintana Roo (CATEM), Carlos Mauricio C.L., quien fue ejecutado por no someterse a la voluntad de Santamaría, según la declaración de la esposa del occiso Carlos Mauricio C.L. Al ser cuestionada N.I. C. P., sobre algún posible móvil, la mujer dijo que sabe que su pareja tenía problemas con Isidro Santamaría, quien sabe que trabaja como secretario general de la CTM” y actualmente es regidor del ayuntamiento de Cancún; agregando que en varias ocasiones ya lo había amenazado con mandar a golpearlo, pues su pareja junto con otras personas, estaban tratando de crear un nuevo sindicato”.En junio pasado, en Playa del Carmen se anunció la salida de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) de diversos sindicatos que aglutinan a unos 2 mil 500 obreros, lo que constituyó un fuerte golpe a Isidro Santamaría Casanova, luego de 26 años de liderazgo en los que se ha enriquecido a costa de los agremiados, de acuerdo a denuncias. Dirigentes de los sindicatos de trabajadores de la construcción, gastrohotelería, comercio y actividades análogas, músicos y tianguistas, encabezados por el ex secretario general de la CTM en Solidaridad y actual secretario del Trabajo, Marco Antonio Navarrete Hernández, anunciaron que seguirán el ejemplo de los tricicleros, que anterior- mente abandonaron a la agrupación, porque el dirigente estatal pretende reelegirse de por vida para seguir sacando beneficios económicos y políticos para él y su familia. La inconformidad comenzó a gestarse desde hace varios meses, cuando los trabajadores del mu- nicipio expresaron su inconformidad porque no se rinden cuentan sobre el destino de las cuotas sindi- cales, equivalente al 2 por ciento del salario de 20 mil trabajadores y se les impone como dirigentes a familiares del líder estatal.Por presunta “coacción del voto corporativo” entre sus agremiados a favor de candidatos del PRI en Quintana Roo, dos sindicatos fueron denunciados por el PRD el año pasado. La dirigencia estatal perredista informó que, en Cancún, el Sindicato de Choferes Taxistas y Similares del Caribe Andrés Quintana Roo y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) presionaron a trabajadores para que sufragaran por el aspirante priista a la gubernatura, así como todos los candidatos de ese partido. Verónica Écatl, representante jurídica del sol azteca, dijo que en dos eventos realizados en Cancún violaron a la ley electoral: el 27 de febrero, en el aniversario del sindicato de taxistas, y el 9 de marzo, en un festejo por el Día Internacional de la Mujer. En ese entonces, Isidro Santamaría expresó que los más de 48 mil agremiados cetemistas hacían proselitismo a favor de los candidatos del tricolor en los once municipios de la entidad.