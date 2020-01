1 /3 Jésica González destacó que todos los alimentos están libres de sufrimiento animal. Regalan alimento vegano a personas en situación de calle en Playa del Carmen Regalan alimento vegano a personas en situación de calle en Playa del Carmen

Un grupo de al menos 15 personas integrantes de Casa Animal llevaron alimento a personas en situación de calle en Playa del Carmen con una característica; son platillos libres de violencia animal, comentó Jésica González, fundadora Centro Comunitario Casa Animal en Playa del Carmen.

Explicó que el veganismo es un movimiento social en contra de la violencia hacia los animales no humanos, y que han conjuntado para crear conciencia sobre las personas en situaciones vulnerables en Playa del Carmen y como brindarles una alimentación sin violentar a otros seres sintientes.

“Este evento es uno de los que hacemos mes con mes, desde que se abrió Casa Animal, creímos en la necesidad de hacer visible el movimiento social de las personas en situación de calle y cómo unir esta problemática contra la violencia contra los animales que nos llevamos a la comida. Salimos a las calles a repartir comida a las personas en situación de calle y vulnerabilidad”, dijo la activista.

Agregó qe la última actividad que llevaron a cabo fue en el mes de diciembre cuando por lo menos 15 personas se reunieron en Casa Animal y lograron recaudar y preparar 200 tortas, fruta y jugo que llevaron a una escuela cercana al Sindicato de Taxistas de Solidaridad.

“Los alimentos que llevamos no tienen leche, huevos, no se utilizó mayonesa, todo está hecho a base de plantas se trata de no darles algo que va a ser perjudicial para su salud”, señaló al tiempo de refelxionar que la ganadería industrial es una de las principales contribuyentes de las emisiones de

cambio climático y para la ONU esta misma es responsable del 14,5% de las emisiones inducidas por el hombre, lo que hace que los productos de origen animal sean más dañinos que todos los automóviles, aviones, trenes y barcos del planeta.

Finalmente Jésica González invitó a la ciudadanía a sumarse a su próxima actividad el 21 de enero en Casa Animal, invitación ya disponible en las redes sociales Facebook e Instagram como Casa Animal y en donde podrán encontrar las bases así como solucionar las dudas que pudiesen presentarse.