Refugio de mascotas en Playa del Carmen a tope por abandonos.

El Refugio para perros de la calle SOS El Arca, ubicado en Diagonal 85 entre calle 1sur y Calle 3 Sur de Playa del Carmen, dio a conocer que protege en este momento un total de 143 mascotas abandonadas, pero el abandono de perros y gatos va en aumento diariamente y se ha agudizado por la contingencia sanitaria, dijo en entrevista la presidenta de la asociación, Silvie Goetz.

"Pues ahorita tenemos 143 perros, necesitamos comida para todos, comida para cachorro, también tenemos perros que tienen necesidades especiales, entonces necesitamos comida para deficiencia renal, por supuesto medicinas, vacunas, desparasitaciones, todo lo que un perro necesita pues aquí lo tienen, cada mes se les aplica medicamento para el gusano del corazón, entonces son 143 pastillas por mes para gusano del corazón", dijo.

Abandono de mascotas se agudiza con la contingencia

En un recuento, la activista, comentó que de los canes rescatados en los últimos meses en Playa del Carmen, dos no sobrevivieron debido a las graves condiciones en que fueron encontrados, pero en general se trata de rescates exitosos, indicó Silvie Goetz y agradeció a los donativos de la sociedad playense, que son los que sostienen a los perritos de la calle.

Refugio de mascotas en Playa del Carmen a tope por abandonos.

"Tuvimos varios, uno fue 'James' él fue dejado afuera de la casa por su propio dueño, ya sin atenderlo por meses sin comida ni agua, pero bien fiel se quedó ahí hasta que ya no podía ni levantarse, ahí finalmente un vecino nos avisó y nos trajo el perro que ya estaba en los huesos y con daños renales por no comer ni tomar agua, 'James' ahorita está aquí se recuperó bastante bien, no pensábamos que fuera a salir con vida de todo eso, pero sí aquí está", explicó respecto a uno de los rescates.

Seguro te interesa: Paciente se lanza de segundo piso del Hospital General de Playa del Carmen

Finalmente la activista invitó a las personas a seguir donando y para aquellos que deseen colaborar puso a disposición el sitio web www.soselarca.org en donde aparecen las formas de ayudar y desde donde se pueden efectuar donativos.

Lee más de Quintana Roo