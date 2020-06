Refuerza Mando Único vigilancia en días de pago en Playa del Carmen

Refuerza Mando Único vigilancia en días de pago a trabajadores en Playa del Carmen.

Como parte de las acciones de seguridad en el marco de la nueva normalidad, la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Playa del Carmen, adscrita al Mando Único, instruyó el reforzamiento del operativo denominado “Hierro” enfocado a reforzar la vigilancia en instituciones bancarias y cajeros automáticos para proteger a la población que acude a realizar algún trámite, principalmente los días de pago de salario a trabajadores.

Al respecto, el encargado de despacho, Jorge Robles Aguilar, explicó que la nueva normalidad demanda certidumbre en el ámbito de la seguridad, por lo que instruyó reforzar las medidas de prevención, el trabajo coordinado con los tres órdenes de gobierno y las estrategias de seguridad, para mantener la paz y la tranquilidad de los ciudadanos de Playa del Carmen.

Destacó que con la reactivación económica y el pago de quincena a trabajadores más personas acudirán a las instituciones bancarias y cajeros automáticos a realizar trámites y el retiro de su dinero, por lo que los elementos mantendrán recorridos a pie, vigilancia a los alrededores de los bancos y patrullaje preventivo con el objetivo de proteger a la población y su patrimonio.

De la misma forma se mantiene la vigilancia el patrullaje preventivo y de proximidad en colonias y fraccionamientos para inhibir los actos delictivos y generar un entorno seguro.

Por lo anterior el comandante Jorge Robles Aguilar a cargo de la Policía Municipal de Solidaridad exhortó a la población a evitar aglomeraciones, asumir las medidas de prevención e higiene para prevenir contagios por Covid-19.

Así mismo, recordó que si acuden a realizar trámites bancarios evitar traer dinero a la vista, no aceptar ayuda de personas extrañas, una vez que termine la transacción no olvidar retirar la tarjeta, el dinero y los documentos impresos, y no dudar en denunciar a la línea de emergencia 911 o denuncia anónima 089, cualquier actividad sospechosa.

