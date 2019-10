Refrenda SEDETUS legalidad de Desarrolladora de la Riviera Maya para regularizar predios.

La legalidad de DERIMAYA está certificada por SEDETUS.

Ante la polémica generado por rumores que enturbian los procesos de escrituración de los habitantes de la Colonia Colosio de Playa del Carmen, Carlos Ríos Catellanos, secretario de SEDETUS, justificó la legalidad de Desarrolladora de la Riviera Maya gracias a que cuenta con notario y la aprobación oficial para legalizar los predios.

“Desafortunadamente con esas voces que generan rumores incorrectos es que no se ha podido avanzar más en la regularización de la Colosio; les dicen que va a venir el Gobierno Federal y les va a regularizar, eso no es cierto, les dicen que las escrituras de esa colonia no sirven, tampoco es cierto, están en una notaría”, dijo Carlos Ríos Catellanos, secretario de SEDETUS.

Lo que sucede es que a veces las personas, explicó, tienen una gravamen porque no han acabado de pagar y al tener ese gravamen quieren con esa escritura garantizar otro crédito y obviamente la institución financiera les dice que no porque ya está gravado, entonces no pueden gravar un segundo crédito y como eso hay otros rumores.

Añadió que en el tema de esos rumores en que les dicen a los vecinos de la colonia Colosio que va a asistir la Federación y les va a regularizar de forma gratuita son falsos. “Obviamente entonces la gente en lugar de pagar ese dinero, creen que va ha llegar la Federación y optan por incumplir”, dijo.

Respecto a la Desarrolladora de la Riviera Maya confirmó que es legal, que cuenta con una notaría que está llevando las escrituras y que emana de una disposición judicial por lo que no hay ninguna irregularidad, explicó.

Señaló que en enero están por arrancar campañas mucho más fuertes que incluirán paquetes fiscales a la medida para que las personas puedan ir resolviendo en lo individual cada una de las problemáticas.

“Hay hasta quienes tienen cinco o diez lotes y eso no es una necesidad, ya es un negocio, ahí se le trata diferente”, comentó.

Finalmente dijo desconocer los señalamientos que afirman que la familia de la alcaldesa Laura Beristain tienen más de diez predios de este tipo, invitó a que al final, cumplan con el proceso para revisar el origen, cómo es que tienen estos terrenos, cómo es que están asentados y dependiendo de ello es el trato que se les dará.