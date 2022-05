Reforma Electoral enviada al Congreso sin futuro: Alito Morenno

La reforma electoral que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de Diputados no va a pasar , “porque en México no vamos a permitir que se instaure una dictadura como la que pretende la llamada 4T -cuarta transformación-“, asegura el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas.

El dirigente del tricolor asegura, que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no tiene la mayoría que requiere para impulsar esta reforma electoral de la que dijo, “así como llegó, así será revisada y analizada pero no va a pasar , hay otras prioridades en el país por atender y resolver”, expuso.

Moreno Cárdenas destacó que de la misma forma como no pasó su reforma eléctrica -del presidente López Obrador-, , tampoco va a pasar la reforma electoral, porque es además dijo, " una iniciativa que no fortalece el sistema democrático del país, ni propicia la competencia democrática ”, expuso.

“ Tenemos argumentos que los vamos a hacer valer, claros que los hay el actual sistema de competencia democrático, tiene equilibrio, permite competir, da participación y, lo que nos enviaron, elimina la participación de los partidos, no hay participación de la sociedad y verdaderamente vulnera el régimen democrático , entonces lo que estamos trabajando para que haya competencia política ”, expuso.

Recordó que este gobierno Federal que hoy está en funciones, hay que decirlo, en 2018 llegó con un modelo democrático , “el mismo que hoy quiere vulnerar, buscan dañar el modelo democrático con el que llegó pero no lo vamos a permitir, no tienen lo votos necesarios en el Congreso y por eso les pusimos un hasta aquí ”, dijo.

El pasado 28 de abril, La Verdad Noticias dio a conocer que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador había enviado a la Cámara de Diputados, la iniciativa de Reforma Electoral en la que se busca transformar el Instituto Nacional Electoral (INE) y desaparecer las posiciones plurinominales en el Senado y las diputaciones federales.

El dirigente del PRI, destacó que es importante tener claro, que lo más importante para nosotros los partidos políticos-, es el tema electoral es algo que hoy vivimos en este proceso electoral, pero esa reforma es un tema secundario, con el que Morena busca distraer a los ciudadanos.

“El país se les cae a pedazos véanlo no hay empleos, no hay generación de oportunidades, quieren generar un distractor con su iniciativa de reforma electoral”, de la que dijo que así como está no va a pasar, tras mencionar que los partidos políticos tienen sus propias iniciativas, “una propuesta para construir siempre hacia adelante”, concluyó.