Reforma Educativa sin recursos: Sindicato CECYTE

En un verdadero problema se encuentran las autoridades de los CECYTE (Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos), ya que a pesar de que los profesores cumplieron con los requisitos de la Reforma Educativa desde hace más de dos años, las autoridades federales no han mandado los recursos para cubrir los incrementos salariales obtenidos.

Esta problemática se complica aún más ya que de cancelarse o abrogarse dicha Reforma Educativa una vez que entre el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los maestros que cumplieron con esas expectativas se quedarán sin ningún incremento.

Para el 15 de septiembre habría huelga.

De esta forma, elsubsistema educativo CECYTE que comprende miles de alumnos de nivel bachillerato, fue empleazado a través de su sindicato, a un huelga laboral a partir del próximo 15 de septiembre luego de que los profesores se quejaron de no recibir sus estímulos ( concepto K1, equivalente al 24% de sus sueldos), comprometidos en la Reforma Educativa derivados de la evaluación de la que fueron objetos teniendo resultados de excelencia y destacado.

Los afectados han buscado un acercamiento con las autoridades respectivas, sostuvieron, pero a la fecha no han sido atendidos, lo anterior lo manifestó la profesora Cristina Berlanga Enríquez, dirigente del Sindicato respecto, quien junto con otros dos de sus colegas dieron una conferencia de prensa.

Sin clases 4 mil alumnos

Se estima que de este emplazamiento de huelga anunciado para el próximo 15 de septiembre afectaría al menos a cuatro mil alumnos y serían al menos cuatrocientos docentes y administrativos los que estarían participando.

Debido a que el gobierno federal no les ha cubierto pagos y a que no se han recategorizado plazas de quienes obtuvieron calificación de excelente en evaluaciones, los integrantes de dicho sindicato, recalcaron que no les queda más remedio que parar clases.

“Son 143 profesores que resultaron buenos, 57 que resultaron descanso y cinco que son excelentes. Los rangos en que debería aumentarse el sueldo es de 140 pesos que gana el más bajo por hora, percibiría 28 pesos más, y quien más gana, 300 pesos, se le aumentaría también el 24 por ciento.

Te puede interesar

Cabe resaltar que los Conalep no están sujetos a evaluación, pero Colegio de Bachilleres está en la misma situación, y podría unirse a ellos; además señala que también hay incumplimientos en áreas de educación básica.