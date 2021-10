Reducción de campañas no afectará presupuesto del Ieqroo

El presupuesto del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) en 2022, no se verá afectado por la reducción del periodo de las campañas a la gubernatura, indica la presidenta del organismo electoral, Mayra San Román Carrillo Medina.

De hecho explica que, el haber reducido los tiempos -a 60 días-, de campañas de los candidatos, no sustrae al Ieqroo de cumplir con sus obligaciones ordinarias, los financiamientos para gastos de campaña y las actividades que implica el proceso electoral 2022.

La presidenta del Ieqroo, Mayra San Román Carrillo explica que la reducción de los tiempos de campaña no afecta el presupuesto del órgano electoral porque los gastos de campaña y ordinarios deben solventarse

La presidente del órgano electoral en la entidad, señala que el presupuesto que ejercerán en 2022, será el mismo que se delimitó para la renovación de la gubernatura y de las diputaciones locales, en el proceso que dará inicio el próximo siete de enero.

Explicó que el tema de los gastos en un año electoral tiene que ver con la formula que estará en la contienda -la gubernatura y diputaciones-; mientras que los días que duran las campañas, solo representan un ajuste en cuanto a lo que indica la ley electoral.

El pasado 29 de septiembre La Verdad Noticias informó que desde el Congreso del Estado, los legisladores habían aprobado reducir de 90 a 60 días el periodo de las campañas electorales para renovar la gubernatura a fin de garantizar seguridad sanitaria a los electores y evitar contagios de COVID-19.

Por lo que respecta a la consulta ciudadana para el tema de la permanencia o no de Aguakan, señaló que hasta el momento no se ha determinado la liberación de los recursos para este ejercicio, “aún no tenemos presupuesto para ello, estamos trabajando para delimitarlo”, acotó.