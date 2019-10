Redes sociales cancunenses son un tianguis de productos milagro

Todos los mexicanos han visto en sus televisiones comerciales de cremas para bajar de peso o los shampoos que les dan una esperanza para detener la caída del cabello, pero sobre todo suplementos alimenticios o pastillas para obtener ese cuerpo fitness ta deseado sin hacer ejercicio, es decir, los conocidos como “productos milagros”, pero hoy en día las redes sociales cancunenses se han convertido en un tianguis de este tipo de mercancía.

En los grupos de Facebook existen publicaciones donde por 300 pesos te envían desde la Ciudad de México hasta la puerta de tu hogar unas pastillas que según su descripción pueden dejarte un trasero como el de Jennifer López en tan solo tres meses, sin la necesidad de hacer ningún tipo de ejercicio.

Otros “productos milagros” bastante ofrecidos en las redes son los shampoos creados para regenerar todo el cabello perdido, esto con un costo de 350 pesos, sin embargo, ninguno de los dos artículos cuenta con el respaldo de las autoridades de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisem) y aun así existen decenas de pedidos en Cancún.

“Me interesa mucho su producto, me gustaría saber si el precio disminuye pidiendo en mayoreo, ya que me interesa venderlo desde mi casa y me gustaría que me enviaran más fotos de los resultados que puede dar”, refieren en un comentario.

En algunos casos quienes ofrecen esto “productos milagro”, utilizan el respaldo de algunos programas populares de televisión como Enamorándonos y mencionan que sus participantes toman sus pastillas para quemar grasa, además de hacer su cutis lindo.

“Los del programa enamorándonos nos avalan! Fotos en la publicación Usan las super pastillas. Única distribuidora en Cancún Yo ¡Desde el primer mes ves los grandes resultados crecen tus pechos (solo a mujeres), estas pastillas vienen del mediterráneo completamente natural”, mencionan en la redes sociales.

Cabe destacar que la Coprisem ha pedido en varias ocasiones a los consumidores evitar adquirir este tipo de productos, los cuales podrían poner en riesgo su salud al no saber su contenido químico.