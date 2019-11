Recurre Sauqroo a Congreso por emplazamiento a huelga en Uqroo

Los sindicalistas del Sauqroo esperan que el Congreso tome cartas en el asunto de su toma de nota

Tras la persistente negativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) a notificar el emplazamiento a huelga a la Universidad de Quintana Roo y luego de obtener dos amparos a su favor, el Sindicato de la Uqroo recurrió al Congreso para reclamar sus derechos laborales.

Mario Vargas Paredes, líder del Sauqroo, informó que entregaron a la Junta de Coordinación Política del Congreso local un escrito para que sea citada a comparecer la titular de la JLCA, Ruth Fernández.

Mario Vargas entregó la petición esta tarde al Congreso local

“Estamos solicitando a la Jucopo del Congreso que tome en consideración nuestra denuncia, por que creo que es muy conveniente que la presidenta de la junta, la Lic. Ruth Fernández, sea llamada a comparecer.

"Y que explique si tiene algún problema personal o si obedece a alguna línea institucional que le impide reconocer nuestros derechos como sindicalizados en la Uqroo”, explicó el dirigente sindical.

Señaló que ha sido reiterado el rechazo de la titular de la JLCA para proceder a la notificación del emplazamiento a huelga a la Uqroo, que hasta el momento no les han concedido, pese a obtener dos sentencias judiciales a su favor.

“Queremos que los titulares que además son coordinadores, atiendan nuestra denuncia, por el trato que hemos recibido de la JLCA, que en en tres ocaciones nos ha negado nuestros derechos

Este es el escrito entregado a la Jucopo del Congreso 2

“En la tercera nos pareció necesario denunciar; la conducta que tiene esta junta en Quintana Roo es absolutamente inconstitucional, y está siguiendo ritmos que son propios del siglo pasado”, acusó Vargas Paredes.

El dirigente sindical señaló que es recurrente que la titular de la Junta actúe por consigna y acatando ordenes de la secretaria del Trabajo, Catalina Portillo.

Recordó que desde 2018 solicitaron y obtuvieron su reconocimiento como sindicato y la toma de nota, que tuvieron que ampararse para que les fuera concedida, finalmente, el 11 de abril de 2019.

El 29 de abril emplazaron a la Uqroo a huelga tras entregarle su pliego petitorio, y como la JLCA no notificó debieron ampararse, ganando dos veces los juicios de amparo promovidos, por lo que el 13 de noviembre, a las 14:56 horas, notificaron a la Junta su emplazamiento a huelga, para que notificara a la Uqroo, pero al momento, no lo ha hecho.

“A partir de ese momento, porque era una seguda sentencia, tenía solo 48 horas para notificar, o sea que tenia que notificar el viernes 15 a las 14:55, sin embargo no lo hizo”, relató Vargas.

Incluso, señaló que pese a los pretextos y violar la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, la titular de la JLCA se rehusó a la notificación.

Estas condiciones, explicó, los obligaron a tener que recurrir a la 16 Legislatura.

“Estamos considerando que por ser una nueva legislatura, que además está presidida de un militante de Morena, y que el presidente de la República ha dicho que los trabajadores y la democracia laboral son importantes, estamos considerando que nos tome en consideración para que esta persona se exhortada a cumplir con su labor constitucional”, expresó Vargas Paredes.

Incluso, recordó que el secretario de Actas, en su afán por justificar la negativa a notificar a la Uqroo a notificar el emplazamiento, se atrevió a desconocer la ley.

“El martes les preguntamos por qué no se había notificado, y el secretario de actas nos dijo una frase célebre: que la Ley federal tiene 50 años y que es una ley obsoleta, y que la Junta Local no se puede someter a una ley que ya no funciona”, relató Vargas Paredes.

Señaló que ha habido una suerte de indolencia del rector Francisco López Mena, quien recordó, prometió que sin notificación de por medio, reconocería y atendería al Sauqroo, cosa que no ha ocurrido.

Agregó que a la fecha, López Mena mantiene el mimo equipo que tenía Ángel Rivero Palomo, lo cual resulta extraño, pues se han dedicado a intentar dividir a la comunidad universitaria.

Ahora, el Sauqroo espera que el Congreso tome cartas en el asunto, y resuelva atender su petición para intervenir en el caso de su emplazamiento.