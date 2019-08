Recula Laura Beristain y destituye, medias, a director jurídico

Medrano se mantendrá como asesor jurídico de Beristain

Laura Beristain reculó… pero a medias.

La alcaldesa de Solidaridad decidió, por presión de los regidores, retirar del puesto de director jurídico a René Medrano, para designar en su lugar a Ángel Durán Désiga.

Medrano seguirá trabajando para Beristain como asesor jurídico

Sin embargo, el nombramiento fue cuestionado por los propios regidores que votaron contra la designación, pues afirman, Medrano seguirá manejando la dependencia a su antojo, y más aún, atendiendo los intereses de Beristain y no de los playenses.

Pese a los señalamientos de anomalías, Beristain dijo que le gusta dar segundas oportunidades, pero sobre todo, porque la permanencia del exdirector jurídico fue acordado en el precabildeo.

El regidor Carlos Guerra, quien ha impulsado la salida de Medrano por las anomalías detectadas, manifestó su desacuerdo de que Medrano sea asesor de Beristain.

“Yo no avalo que esas personas continúen ni siquiera como asesores; yo no acordé nada adentro de precabildeo ”, dijo.

Beristain se había rehusado a destituir a Medrano, alegando que antepondría el principio de presunción de inocencia del funcionario, acusado no atender adecuadamente un fallo legal sobre el caso Redesol.

“Este Cabildo y su servidora, que es quien nombra al Jurídico, dialogamos y les pedí y quedamos en el acuerdo que René Medrano se queda de asesor jurídico, y entra a la dirección jurídica Ángel Duran Désiga”, señaló la alcaldesa.

Sandro Castillo será el nuevo contralor de Solidaridad

Sin embargo, Beristain se mantuvo en la posición de defender al ex director, y aunque aseguró que se le quitarían “todos los poderes”, eso no dice el Punto de Acuerdo aprobado.

Incluso, la alcaldesa confirmó que Medrano se mantendrá cerca de ella y al pendiente de las decisiones jurídicas del gobierno de Solidaridad.

“No sé si detrás, yo lo quiero cerca de mí. No voy a expulsar a nadie, porque no ha venido ningún contralor a decirme ningún resultado (…) Entonces tranquilos, no se trata de llevar a nadie al matadero”, retó la alcaldesa.

Por otra parte, el Cabildo nombró como nuevo Contralor a Sandor Castillo Cuenca, que sea el encargado de investigar el tema Redesol.