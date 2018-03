Recreación y diversión con pocos pesos en Cancún

Redacción / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- El denominado paraíso ofrece sitios de recreación, diversión y esparcimiento para todos los gustos y bolsillos. Cancún cuenta con espacios para que la gente que aquí vive y los turistas, nacionales sobre todo, puedan pasar momentos de entretenimiento sin que le cueste tanto en el aspecto económico el poder hacerlo.

1.- Estar en Cancún y no ir a la playa es imperdonable

2.- A conocer la historia, la visita al museo

3.- Hay que conocer el lugar donde vivió el rey

4.- La mejor vista de la zona hotelera, Playa Delfines

5.- En la zona continental está El Meco

6.- Las artesanías están en el 28

Visitar esta ciudad y no darse una vuelta por las playas no es de Dios, dirían por ahí. Para conocerlas y disfrutar de sus bellos colores no es necesario estar hospedado en la zona hotelera o vivir en Pok Ta Pok . Hay balnearios certificados con ‘ Blue Flag ’ y Playa Langosta es una de las mejores alternativas. Los niños ahí pueden encontrar la seguridad de que no hay olas y además se cuenta con área de juegos y amplio estacionamiento. La recomendación, llegue temprano.En la zona hotelera se localiza un edificio de diseño vanguardista. En su interior podemos conocer parte de la historia de la humanidad y, por supuesto, de la cultura maya. El espacio de exhibición se encuentra desplantado a ocho metros de altura e incluye tres volúmenes de pabellones de exhibición. Las salas de exhibición están confinadas dentro de los muros que definen también los andadores circundantes y cuentan con espacios recubiertos con vidrio de alta resistencia a los huracanes, que permiten una magnífica vista de la selva de San Miguelito y la laguna Nichupté . La visita al Museo también incluye el acceso a la Zona Arqueológica de San Miguelito, todo dentro de senderos de selva. EL costo de la entrada es adultos $29 y niños $15; menores de seis no pagan. Los domingos, la gente con credencial de quintanarroense tiene entrada libre.En la zona hotelera, se encuentra la Zona Arqueológica más importante de la isla de Cancún; se cree que los primeros pobladores la habitaron 300 años antes de nuestra era construyendo casas de madera con techos de palma. Sus pinturas murales incluyen representaciones de deidades mayas y elementos religiosos. Formado por 47 estructuras, tendrás un deleite visual con las construcciones en medio de la magnífica naturaleza que las rodea. Adultos pagan $47 y niños $20. Los domingos, la gente con credencial de quintanarroense tiene entrada libre.El mejor escenario para disfrutar del imponente Mar Caribe y para los amantes del surfing y actividades extremas de playa está en Playa Delfines. Rodeada por las deslumbrantes aguas azul turquesa de Cancún, y con ningún hotel a sus lados, Playa Delfines ofrece la experiencia de playa tranquila que muchos buscan en Cancún. Por supuesto que no puede faltar la foto en el parador fotográfico más famoso de México; eso sí, hay que estar mentalizado que se va a tardar varios minutos pasar a tomarse la foto. Para llegar aquí si no se cuenta con vehículo propio, rentado o no se quiere tomar el servicio de taxi o Uber, hay transporte público cómodo y seguro que deja exactamente enfrente. Estos camiones se pueden tomar en la avenida Cobá, Tulum, Nichupté y Andrés Quintana Roo, entre otras vías concurridas de la ciudad.Conocer la historia siempre es importante y El Meco es un lugar que nos ofrece esa posibilidad. El sitio está localizado en la zona continental del municipio de Isla Mujeres, en el kilómetro 2,7 de la carretera Puerto Juárez - Punta Sam. Hay transporte público para llegar a este sitio. El lugar era de importancia para la navegación de los mayas. Era una marca para la navegación costera y para el interior de la laguna adyacente. Además, debido a su estratégica ubicación frente a Isla Mujeres, lo más probable es que El Meco haya sido el puerto de conexión con la isla. Los domingos hay entrada libre para los quintanarroenses.El Mercado 28, que adoptó así su nombre por ubicarse en esa Supermanzana, es el lugar buscado por los turistas para encontrar artesanías y cosas típicas del estado y la región. Está en una de fácil acceso entrando ya sea por la avenida Cobá, Palenque, Xcaret y Yaxchilán. Para comodidad de los visitantes en su interior hay restaurantes con lo mejor de los platillos del mar y especialidades.