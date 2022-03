Recorre en Cancún "La Caravana de la Inclusión"

La mañana de este lunes 21 marzo una veintena de familias con algún integrante que tiene condición de Síndrome de Down se reunieron por segundo año consecutivo para llevar a cabo La Caravana Inclusiva en Cancún.

El objetivo, señalan los organizadores, es que se tomen en cuenta a las personas que tienen una condición de Síndrome de Down ya que hasta hoy en día las condiciones de inclusión no son al 100 por ciento en la sociedad.

Con un rally de vehículos inició el recorrido desde la avenida Huyacán hasta la zona hotelera de Cancún, la cual partió poco después de las 8:30 de la mañana.

Durante el recorrido los vehículos, a decir de los participantes, buscaban llamar la atención de la sociedad en general, para que haya conciencia sobre estos seres humanos tan maravillosos.

El objetivo es erradicar algunos paradigmas de las habilidades de estas personas, ya que tienen mucho que aportar a la sociedad.

Explicaron que se desea promover la inclusión de los niños con Síndrome de Down, además de celebrar su vida, dándole el mensaje a la población de que no es ninguna enfermedad, no es un padecimiento, la condición de los niñas, niños jóvenes y adultos con Síndrome de Down.

El grupo de familias lamentan que todavía exista discriminación en muchas escuelas públicas y privadas, ya que no aceptan a menores con Down, por qué consideran que es necesaria una atención especial.

Padres y madres de familia, piden que sus hijos sean tratados como niñas y niños normales, simplemente lo que necesitan es esforzarse en darle la atención e inclusión por parte de la sociedad en general.

