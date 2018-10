Recorre Laura Beristain la colonia “El Sauce”; vecinos agradecen pronta atención.

La presidenta municipal de Playa del Carmen aprovechó para conocer las necesidades de la población.

En seguimiento al compromiso que hizo ante los vecinos, con quienes dialogó a principio de semana en Palacio Municipal, la presidenta Laura Beristain Navarrete acudió este domingo a la colonia “El Sauce”, ubicada entre Playa del Carmen y Puerto Aventuras, para conocer personalmente sus necesidades y caminar sus calles.

“Lo único que veo hoy es un ejército de ciudadanos de buena voluntad y me da mucho gusto decirles que nosotros somos parte de su equipo. Venimos a decirles aquí estamos, y todo lo que esté en el municipio y a nuestro alcance es de todos los ciudadanos, no es de nosotros”, recalcó la edil, quien agradeció a los colonos por la invitación y trabajar juntos en mejorar sus condiciones de vida.

Laura Beristain aseguró que la transformación de Solidaridad será posible trabajando mano a mano y hombro a hombro con el pueblo, mientras recorría a pie los caminos de terracería que comunican esta colonia acompañada de mujeres, jóvenes, niños, trabajadores y adultos mayores.

Estoy muy agradecida y con el corazón lleno de amor por el recibimiento de las familias del asentamiento #ElSauce durante la visita que realizamos para conocer sus necesidades.

Con la participación de cada familia vamos a fortalecer el vinculo entre la sociedad y el gobierno. pic.twitter.com/IeUrsFeI31 — Laura Beristain Navarrete (@LauraBeristain) 21 de octubre de 2018

Cabe mencionar que entre las primeras acciones que ya emprendió el gobierno municipal en su beneficio, se encuentra la puesta en marcha de una caseta de vigilancia policiaca y patrullaje las 24 horas del día. Asimismo, a través de diversas dependencias se realiza un diagnóstico de sus necesidades como es la falta de espacios educativos, electricidad y áreas de convivencia social.

No obstante, la presidenta municipal si fue clara al decir que el tema de la regulación de la propiedad no es competencia municipal, por lo deberán organizarse, resolviéndolo ante las instancias correspondientes; sin embargo, las autoridades de Solidaridad no los dejarán solos.

Por su parte, los vecinos le externaron un sincero reconocimiento por responder a su invitación y tener disposición de ayudarlos, ya que ningún gobernante los quería atender como hasta ahora.

“Tenemos fe y esperanza que esto pueda regularizarse (la colonia) y podamos tener una vivienda, porque muchos de nosotros no cotizamos en el Infonavit. Yo veo que habrá un cambio, porque la presidenta es una persona humilde, sencilla y eso ayuda muchísimo”, aseguró Ovidió Cabrera, parte de las alrededor de 2,000 personas que habitan “El Sauce”.

“Nos motiva que nos haya acompañado la presidenta municipal, quien luego de recibirnos en el Palacio Municipal, nos está cumpliendo con hechos. En seguida nos puso vigilancia policiaca; nos hace sentirnos más seguros. Es la primera vez que nos escuchan, que nos toman en cuenta”, recalcó la señora María Uc, integrante de la comitiva vecinal.

Durante el recorrido estuvieron presentes el segundo regidor, Elio Lara Morales; el cuarto regidor, Vladimir Montejo Campos; el sexto regidor, Carlos Enrique Guerra Sánchez; el octavo regidor, José Berzunza Dajer; el secretario general del Ayuntamiento, Walter Puc Novelo, así como la directora general de Desarrollo Social, Deyanira Martínez Estrada; el jefe del despacho de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Martín Estrada Sánchez; el director general de Protección Civil y Bomberos, Darwin Covarrubias Góngora y el director de Desarrollo Urbano, Andrés Román Altesor Buriano, entre otros.