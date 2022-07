Record histórico: Quintana Roo con mayor cantidad de turistas por día

Con un aproximado de 403 mil turistas en promedio al día, Quintana Roo estaría llegando a su máximo histórico de turistas diarios, superando en cerca del 10 por ciento lo conseguido en 2019, año previo a la pandemia y en el que más visitas ha habido, señaló CPTQ.

Benjamín Jiménez, director de Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, reveló que en esta temporada el promedio diario de turistas que hay en el estado es mucho mayor a lo obtenido en el 2019 y que posiblemente se supere la temporada de Semana Santa de este año, esto se reflejará al finalizar el mes de julio con los datos duros.

“Lo que te puedo decir es que se deben estar cumpliendo ahorita los records en julio porque el mes pasado estuvimos arriba del siete por ciento comparado con los días de 2019 y en julio hemos llegado a niveles de casi 10 por ciento comparados con los niveles del 2019”, señaló Benjamín Jiménez.

El promedio de visitantes por día a Quintana Roo en 2019 era de 362 mil, según los informes de Benjamín Jiménez, estos números se superaron durante el periodo de Semana Santa cuando los datos emitidos por la Secretaría de Turismo del estado señalaron que el aproximado era de 380 mil turistas al día en la entidad.

“No sabría decirte en este momento si son más que en Semana Santa de este año o menos, pero si estamos en los más altos niveles históricamente de turistas por día en el estado”, compartió el director de Planeación Estratégica de la CPTQ.

Estas mediciones sirven para tener un estimado pero no para tomar decisiones, esto debido a que se realizan con cálculos derivados de los vuelos programados, ocupación hotelera y otros datos más, sin embargo los números oficiales y datos duros se verán al cierre del mes de julio, eso dificulta el hecho de no poder determinar qué día en específico se rompió un record.

“Realmente no llevamos un rastreo del día por día para saber si se rompe records de un día en específico, son datos estimados de los turistas que están en casa. Los datos duros son las que tenemos al cierre de mes entonces no basamos o damos seguimiento de record por día, si nos interesa saber para tener un estimado en el estado pero no para tomar decisiones”, aclaró el funcionario.

Al parecer este año podrá ser en el que se rompa el récord de mayor cantidad de turistas en Quintana Roo en la historia, debido a que el porcentaje de número de turistas cada vez aumenta, en junio era una diferencia del 7 por ciento con respecto al 2019 y en julio ronda el 10 por ciento, según la declaración del especialista.

