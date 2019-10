Reconocen comida mexicana a nivel mundial

Ricardo Taylor, experto en comida internacional y asesor restaurantero quien habló sobre la tendencia “Trend” mundial de la comida mexicana y los retos de abrir un restaurante fuera de México, con base tanto en su experiencia, como lo que ha hablado con dueños de restaurantes.

Esto lo dio a conocer en el Foro InnovaT 2019 de la Universidad del Caribe donde señaló que hay una creciente popularidad de la comida mexicana en países tan lejanos como Rusia, Japón, China, India; así como en el sureste asiático, África y Europa, donde ya existían, pero últimamente están tomando gran auge.

Explicó que esta tendencia obedece a que México ha estado presente en el escenario mundial a través de diferentes situaciones, además de que siempre ha sido el símbolo de lo que es América Latina; a esto, se suma que ahora la humanidad viaja mucho más que antes.

Aclaró que el principal reto de los restaurantes de comida mexicana en diversas partes del mundo es conseguir los ingredientes; sobre todo los chiles secos, que son distintivamente mexicanos o las tortillas de maíz frescas. Ingredientes que mandan traer de México con conocidos o bien, a través de un distribuidor de alimentos local, que les exigen un consumo mínimo de los productos importados, lo cual encarece los insumos.

Explicó que los retos de abrir un restaurante de comida mexicana son tan variados, como los países donde se pretende operar. Por ejemplo, en países como Suecia, Noruega o Dinamarca no hay ningún tipo de chile; en otros países con medidas de importación muy estrictas no los dejan ingresar por aduana; lo cual lleva a la sustitución de los ingredientes y los resultados no son los mismos.

Agregó que el reto para quienes quieren abrir restaurantes donde no ha habido presencia antes de comida mexicana, es hacer atractivo el producto en el mercado local, que no conoce nada de la comida mexicana; para lo que se tiene que hacer una gran inversión en promoción y publicidad.